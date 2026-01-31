$42.850.08
30 січня, 18:51 • 11680 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 19289 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 20964 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 16214 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
30 січня, 15:18 • 17155 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
30 січня, 13:54 • 18264 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
30 січня, 12:21 • 19818 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
30 січня, 11:34 • 20769 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25 • 21866 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 25907 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
Кількість особистих банкрутств у рф у 2025 році зросла на третину: понад пів мільйона громадян визнані неплатоспроможними

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Служба зовнішньої розвідки України повідомляє про стрімке зростання кількості особистих банкрутств у росії. У 2025 році кількість судових банкрутств фізичних осіб зросла на 31%, сягнувши майже 568 тисяч випадків.

Кількість особистих банкрутств у рф у 2025 році зросла на третину: понад пів мільйона громадян визнані неплатоспроможними

Економічні проблеми в росії дедалі відчутніше б’ють по населенню, що підтверджує стрімке зростання кількості особистих банкрутств. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що за підсумками 2025 року свердловська область увійшла до п’ятірки регіонів рф із найбільшою кількістю процедур банкрутства фізичних осіб та індивідуальних підприємців.

Протягом року кількість повідомлень про судову реалізацію майна в регіоні зросла майже на 28%. За абсолютними показниками область випередила санкт-петербург, де було зафіксовано понад 20 тисяч банкрутів. Водночас зі свердловською областю до антирейтингу традиційно входять москва, московська область та краснодарський край – регіони з високою концентрацією боргів населення

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що таку динаміку пов’язують із падінням реальних доходів, зростанням вартості життя та хронічною закредитованістю домогосподарств. При цьому формальна "економічна стабільність", яку декларує російська влада, не має підтвердження в реальному фінансовому стані громадян.

"На загальноросійському рівні ситуація ще похмуріша. У 2025 році кількість судових банкрутств фізичних осіб зросла більш ніж на 31% і сягнула майже 568 тисяч випадків. Це свідчить про системний характер кризи, яка не має ознак швидкого подолання. Понад 97% справ про банкрутства ініціюють самі боржники, фактично визнаючи власну фінансову неспроможність через безальтернативність", - констатують у СЗР.

Нагадаємо

За даними Служби зовнішньої розвідки України, російські регіони відчувають дедалі глибшу безвихідь, оскільки санкції та втрата зовнішніх ринків оголили структурну слабкість їхніх бюджетів. Найгірша ситуація спостерігається в депресивних суб'єктах, а також у промислових і металургійних регіонах, де прогнозуються значні дефіцити бюджетів.

Економіка рф виснажена війною, 2026 рік стане критичним - WP23.12.25, 01:00 • 5771 перегляд

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні