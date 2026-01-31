Кількість особистих банкрутств у рф у 2025 році зросла на третину: понад пів мільйона громадян визнані неплатоспроможними

Економічні проблеми в росії дедалі відчутніше б’ють по населенню, що підтверджує стрімке зростання кількості особистих банкрутств. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що за підсумками 2025 року свердловська область увійшла до п’ятірки регіонів рф із найбільшою кількістю процедур банкрутства фізичних осіб та індивідуальних підприємців.

Протягом року кількість повідомлень про судову реалізацію майна в регіоні зросла майже на 28%. За абсолютними показниками область випередила санкт-петербург, де було зафіксовано понад 20 тисяч банкрутів. Водночас зі свердловською областю до антирейтингу традиційно входять москва, московська область та краснодарський край – регіони з високою концентрацією боргів населення - йдеться у повідомленні.

Вказується, що таку динаміку пов’язують із падінням реальних доходів, зростанням вартості життя та хронічною закредитованістю домогосподарств. При цьому формальна "економічна стабільність", яку декларує російська влада, не має підтвердження в реальному фінансовому стані громадян.

"На загальноросійському рівні ситуація ще похмуріша. У 2025 році кількість судових банкрутств фізичних осіб зросла більш ніж на 31% і сягнула майже 568 тисяч випадків. Це свідчить про системний характер кризи, яка не має ознак швидкого подолання. Понад 97% справ про банкрутства ініціюють самі боржники, фактично визнаючи власну фінансову неспроможність через безальтернативність", - констатують у СЗР.

Нагадаємо

За даними Служби зовнішньої розвідки України, російські регіони відчувають дедалі глибшу безвихідь, оскільки санкції та втрата зовнішніх ринків оголили структурну слабкість їхніх бюджетів. Найгірша ситуація спостерігається в депресивних суб'єктах, а також у промислових і металургійних регіонах, де прогнозуються значні дефіцити бюджетів.

Економіка рф виснажена війною, 2026 рік стане критичним - WP