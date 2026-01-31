Число личных банкротств в РФ в 2025 году выросло на треть: более полумиллиона граждан признаны неплатежеспособными

Экономические проблемы в россии все ощутимее бьют по населению, что подтверждает стремительный рост количества личных банкротств. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВР), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что по итогам 2025 года свердловская область вошла в пятерку регионов рф с наибольшим количеством процедур банкротства физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В течение года количество сообщений о судебной реализации имущества в регионе выросло почти на 28%. По абсолютным показателям область опередила санкт-петербург, где было зафиксировано более 20 тысяч банкротов. В то же время со свердловской областью в антирейтинг традиционно входят москва, московская область и краснодарский край – регионы с высокой концентрацией долгов населения - говорится в сообщении.

Указывается, что такую динамику связывают с падением реальных доходов, ростом стоимости жизни и хронической закредитованностью домохозяйств. При этом формальная "экономическая стабильность", которую декларируют российские власти, не имеет подтверждения в реальном финансовом состоянии граждан.

"На общероссийском уровне ситуация еще мрачнее. В 2025 году количество судебных банкротств физических лиц выросло более чем на 31% и достигло почти 568 тысяч случаев. Это свидетельствует о системном характере кризиса, который не имеет признаков быстрого преодоления. Более 97% дел о банкротствах инициируют сами должники, фактически признавая собственную финансовую несостоятельность из-за безальтернативности", - констатируют в СВР.

Напомним

По данным Службы внешней разведки Украины, российские регионы испытывают все более глубокую безысходность, поскольку санкции и потеря внешних рынков обнажили структурную слабость их бюджетов. Наихудшая ситуация наблюдается в депрессивных субъектах, а также в промышленных и металлургических регионах, где прогнозируются значительные дефициты бюджетов.

