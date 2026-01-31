Один із найбільших банків рф прогнозує вичерпання "заначки" росії протягом року

Один із найбільших державних банків рф визнав: ліквідна частина фонду національного добробуту (ФНД) може повністю вичерпатися протягом року. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що за оцінками Центру економічного прогнозування "Газпромбанку", за нинішніх цін на нафту ($36-40 за барель) коштів фонду вистачить приблизно на 1-1,3 року. Якщо ж ціна опуститься до $30-35, фонд може обнулитися ще до кінця поточного року.

Кошти з фонду активно використовуються для покриття дефіциту бюджету, який виникає через падіння нафтогазових доходів. Порогова ціна становить $59 за барель, а все, що нижче, компенсується з резервів. Однак реальні котирування російської нафти Urals уже тривалий час суттєво нижчі цього рівня, тому ФНД активно "поїдається" - зазначають у ЦПД.

Там вказують, що до повномасштабної війни фонд містив $113 млрд ліквідних активів (6,5% ВВП), а станом на сьогодні ця сума скоротилася у 2,5 раза - до $52 млрд (1,9% ВВП).

"У разі вичерпання ФНД російській владі доведеться різко скорочувати бюджетні витрати. За рахунок фонду роками фінансувалися виплати пенсій та згладжувався дефіцит пенсійної системи. Відтак кремлю буквально доведеться платити за війну пенсіями росіян", - прогнозують у ЦПД.

Нагадаємо

За інформацією Служби зовнішньої розвідки України, економічні проблеми в росії дедалі відчутніше б’ють по населенню, що підтверджує стрімке зростання кількості особистих банкрутств.

