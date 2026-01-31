$42.850.08
30 січня, 18:51
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
30 січня, 15:18
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
30 січня, 13:54
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
30 січня, 12:21
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
30 січня, 11:34
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
Один із найбільших банків рф прогнозує вичерпання "заначки" росії протягом року

Київ • УНН

 • 122 перегляди

За оцінками "Газпромбанку", ліквідна частина фонду національного добробуту рф може вичерпатися протягом 1-1,3 року за нинішніх цін на нафту. Якщо ціна впаде до $30-35, фонд обнулиться до кінця 2026-го.

Один із найбільших банків рф прогнозує вичерпання "заначки" росії протягом року

Один із найбільших державних банків рф визнав: ліквідна частина фонду національного добробуту (ФНД) може повністю вичерпатися протягом року. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що за оцінками Центру економічного прогнозування "Газпромбанку", за нинішніх цін на нафту ($36-40 за барель) коштів фонду вистачить приблизно на 1-1,3 року. Якщо ж ціна опуститься до $30-35, фонд може обнулитися ще до кінця поточного року.

Кошти з фонду активно використовуються для покриття дефіциту бюджету, який виникає через падіння нафтогазових доходів. Порогова ціна становить $59 за барель, а все, що нижче, компенсується з резервів. Однак реальні котирування російської нафти Urals уже тривалий час суттєво нижчі цього рівня, тому ФНД активно "поїдається"

- зазначають у ЦПД.

Там вказують, що до повномасштабної війни фонд містив $113 млрд ліквідних активів (6,5% ВВП), а станом на сьогодні ця сума скоротилася у 2,5 раза - до $52 млрд (1,9% ВВП).

"У разі вичерпання ФНД російській владі доведеться різко скорочувати бюджетні витрати. За рахунок фонду роками фінансувалися виплати пенсій та згладжувався дефіцит пенсійної системи. Відтак кремлю буквально доведеться платити за війну пенсіями росіян", - прогнозують у ЦПД.

Нагадаємо

За інформацією Служби зовнішньої розвідки України, економічні проблеми в росії дедалі відчутніше б’ють по населенню, що підтверджує стрімке зростання кількості особистих банкрутств.

Економіка рф виснажена війною, 2026 рік стане критичним - WP23.12.25, 01:00 • 5775 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Війна в Україні