Россия разрешила экспорт бензина для производителей до 31 июля 2026 года
Киев • УНН
Правительство РФ смягчило ограничения на вывоз топлива, разрешив нефтеперерабатывающим заводам экспортировать бензин до конца июля 2026 года. Это решение принято на фоне стабилизации внутреннего рынка и накопления достаточных резервов.
Правительство РФ официально смягчило ограничения на вывоз топлива, разрешив нефтеперерабатывающим заводам экспортировать бензин до конца июля 2026 года. Это решение принято на фоне стабилизации внутреннего рынка и накопления достаточных резервов, что позволяет компаниям избегать избыточного затоваривания складов и поддерживать темпы переработки нефти. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По данным Bloomberg, право на продажу топлива за границу получили только непосредственные производители, выполняющие обязательства по насыщению внутреннего рынка. Правительство страны-агрессора считает, что сформированный объем запасов полностью покрывает спрос, поэтому временное снятие запрета не приведет к дефициту.
Инфляция в россии становится управляемым инструментом государственной политики - разведка30.01.26, 18:01 • 4468 просмотров
В то же время для трейдеров и посредников ограничения продолжают действовать, чтобы предотвратить серый экспорт и резкие скачки цен на заправках.
Запасы сформированы в достаточном объеме, что позволяет открыть экспортные возможности для заводов без рисков для потребителей
Однако аналитики отмечают, что кремль оставляет за собой право в любой момент снова "закрутить гайки", если удары по НПЗ или сезонные факторы создадут угрозу для внутренних потребностей.
Экономический контекст и санкционное давление
Разрешение на экспорт рассматривается как попытка поддержать доходы российского бюджета от нефтехимической отрасли в условиях международной изоляции. Ожидается, что основные объемы бензина будут направлены в страны Глобального Юга и Азии. Несмотря на разрешение властей, российские компании все еще сталкиваются с логистическими трудностями и проблемами со страхованием грузов из-за усиления санкционного контроля со стороны США и ЕС.
Коммунальный коллапс в РФ: каждый седьмой регион остался без тепла и света – ЦПД31.01.26, 13:58 • 1190 просмотров