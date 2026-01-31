$42.850.00
11:48 • 2524 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
10:30 • 7356 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
10:19 • 9976 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
10:12 • 9442 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
10:00 • 12029 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
09:29 • 8678 просмотра
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
30 января, 18:51 • 23638 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 42767 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 46157 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 29029 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Россия разрешила экспорт бензина для производителей до 31 июля 2026 года

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Правительство РФ смягчило ограничения на вывоз топлива, разрешив нефтеперерабатывающим заводам экспортировать бензин до конца июля 2026 года. Это решение принято на фоне стабилизации внутреннего рынка и накопления достаточных резервов.

Россия разрешила экспорт бензина для производителей до 31 июля 2026 года

Правительство РФ официально смягчило ограничения на вывоз топлива, разрешив нефтеперерабатывающим заводам экспортировать бензин до конца июля 2026 года. Это решение принято на фоне стабилизации внутреннего рынка и накопления достаточных резервов, что позволяет компаниям избегать избыточного затоваривания складов и поддерживать темпы переработки нефти. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным Bloomberg, право на продажу топлива за границу получили только непосредственные производители, выполняющие обязательства по насыщению внутреннего рынка. Правительство страны-агрессора считает, что сформированный объем запасов полностью покрывает спрос, поэтому временное снятие запрета не приведет к дефициту.

Инфляция в россии становится управляемым инструментом государственной политики - разведка30.01.26, 18:01 • 4468 просмотров

В то же время для трейдеров и посредников ограничения продолжают действовать, чтобы предотвратить серый экспорт и резкие скачки цен на заправках.

Запасы сформированы в достаточном объеме, что позволяет открыть экспортные возможности для заводов без рисков для потребителей

– отмечают российские профильные ведомства.

Однако аналитики отмечают, что кремль оставляет за собой право в любой момент снова "закрутить гайки", если удары по НПЗ или сезонные факторы создадут угрозу для внутренних потребностей.

Экономический контекст и санкционное давление

Разрешение на экспорт рассматривается как попытка поддержать доходы российского бюджета от нефтехимической отрасли в условиях международной изоляции. Ожидается, что основные объемы бензина будут направлены в страны Глобального Юга и Азии. Несмотря на разрешение властей, российские компании все еще сталкиваются с логистическими трудностями и проблемами со страхованием грузов из-за усиления санкционного контроля со стороны США и ЕС.

Коммунальный коллапс в РФ: каждый седьмой регион остался без тепла и света – ЦПД31.01.26, 13:58 • 1190 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Bloomberg L.P.
Организация Объединенных Наций
Европейский Союз
Соединённые Штаты