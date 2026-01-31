росія дозволила експорт бензину для виробників до 31 липня 2026 року
Київ • УНН
Уряд рф офіційно пом'якшив обмеження на вивезення пального, дозволивши нафтопереробним заводам експортувати бензин до кінця липня 2026 року. Це рішення ухвалено на тлі стабілізації внутрішнього ринку та накопичення достатніх резервів, що дозволяє компаніям уникати надлишкового затоварення складів і підтримувати темпи переробки нафти. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
За даними Bloomberg, право на продаж пального за кордон отримали лише безпосередні виробники, які виконують зобов'язання щодо насичення внутрішнього ринку. Уряд країни-агресора вважає, що сформований обсяг запасів повністю покриває попит, тому тимчасове зняття заборони не призведе до дефіциту.
Водночас для трейдерів та посередників обмеження продовжують діяти, аби запобігти сірому експорту та різким стрибкам цін на заправках.
Запаси сформовані у достатньому обсязі, що дозволяє відкрити експортні можливості для заводів без ризиків для споживачів
Проте аналітики наголошують, що кремль залишає за собою право в будь-який момент знову "закрутити гайки", якщо удари по НПЗ чи сезонні фактори створять загрозу для внутрішніх потреб.
Економічний контекст та санкційний тиск
Дозвіл на експорт розглядається як спроба підтримати доходи російського бюджету від нафтохімічної галузі в умовах міжнародної ізоляції. Очікується, що основні обсяги бензину будуть спрямовані до країн Глобального Півдня та Азії. Попри дозвіл влади, російські компанії все ще стикаються з логістичними труднощами та проблемами зі страхуванням вантажів через посилення санкційного контролю з боку США та ЄС.
