Крупнейший в мире порт за полярным кругом в Мурманске, а также прилегающие логистические узлы РФ полностью прекратили операционную деятельность из-за критического сбоя в энергосистеме. По состоянию на 31 января загрузка судов и работа портовых терминалов заблокированы из-за обрушения устаревших электроопор, что оставило без питания стратегически важные объекты Арктического побережья России. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно данным Bloomberg, энергетический коллапс в Мурманске и Североморске продолжается уже более недели, что привело к полной остановке перевалки грузов. Даже военные корабли Северного флота РФ были вынуждены перейти на автономное питание. Из-за отсутствия электричества не работают подъемные краны, системы навигации и терминалы для наливных грузов.

Ситуация усугубляется экстремальными морозами до –28°C, которые делают невозможным быстрый ремонт линий электропередачи, введенных в эксплуатацию еще в 1960-х годах.

Экономические последствия и санкционное истощение

Порты Мурманска являются ключевыми для российского экспорта угля, удобрений и металлов, а также частью стратегического Северного морского пути. Остановка операций в этом регионе уже привела к очередям из танкеров и сухогрузов, которые не могут встать под загрузку. Аналитики отмечают, что этот инцидент является прямым следствием хронического недофинансирования гражданской инфраструктуры: вместо обновления энергосетей в стратегических регионах, Кремль направляет ресурсы на ведение войны, что делает арктическую логистику РФ уязвимой даже к обычным погодным условиям.

