Попит на шоколад знижується, навіть попри покращення ситуації з какао - Bloomberg

Уповільнення зростання на какао-фабриках по всьому світу продовжує посилюватися, вказуючи на те, що наслідки торішнього різкого зростання цін все ще позначається на прибутках переробників, і вартість солодких ласощів навряд чи швидко зменшиться, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Обсяг переробки какао (процес перетворення бобів на масло та порошок для шоколаду та інших кондитерських виробів) у Європі, що є найбільшим споживачем, імовірно, впав до найнижчого рівня в третьому кварталі щонайменше за десятиліття, за середньою думкою 11 аналітиків та трейдерів, опитаних Bloomberg.

Обсяг переробки в Азії за останні три місяці, імовірно, досяг восьмирічного мінімуму. У Північній Америці спостерігається найнижчий показник за два роки.

Обсяг переробки в ключових країнах-виробниках також у занепаді. Офіційні дані, які вважаються непрямим показником попиту на какао, будуть опубліковані пізніше цього тижня.

Хоча ф'ючерси на какао в Нью-Йорку нещодавно різко впали - удвічі порівняно з грудневим піком, - виробники шоколаду, як і раніше, працюють за рахунок дорогих поставок, забезпечених у період високих цін. За словами Джонатана Паркмана, керівника відділу з продажу сільськогосподарської продукції Marex Group, відновлення цін не очікується навіть у поточному кварталі, оскільки виробники вже зафіксували високі ціни на наступні шість місяців.

"Попит на какао-масло слабкий, і люди зараз не такі стурбовані пропозицією, як минулого року, - сказав Паркман. - Ми спостерігаємо активнішу заміну какао-масла через зростання цін на какао".

На тлі того, як у 2024 році безперервний дефіцит поставок підштовхнув ціни вверх, встановивши рекордні значення, виробники шоколаду відреагували підвищенням цін для споживачів, а також зміною рецептур, включивши більше наповнювачів, таких як горіхи, та замінивши какао-масло олією.

Ціни на какао-маслл - основний фактор рентабельності - цього року знизилися приблизно на 75%. Падіння попиту, що продовжується, призвело до того, що ключовий показник рентабельності, який враховує співвідношення цін на какао-масло і порошок щодо вартості какао-бобів, у серпні став негативним, що зробило для переробників нерентабельними перемелювання бобів на повну потужність, згідно з даними KnowledgeCh.

Попри те, що історична криза поставок какао послаблюється, а слабкий попит підняв ціни до рівня початку 2024 року, шоколадні батончики на полицях супермаркетів навряд чи подешевшають найближчим часом, пише видання. І споживачі не поспішають купувати. За даними дослідницької компанії Circana, обсяги продажів шоколадних цукерок у Північній Америці за 13 тижнів, що закінчилися 7 вересня, знизилися більш ніж на 21%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"Ця категорія вступає в нову норму з високими витратами і волатильністю, що зберігається, що вимагає від учасників галузі гнучкості і постійної адаптації", - написала Джулія Бьюх, старший аналітик споживчих продуктів харчування в Rabobank, у звіті за минулий місяць.

Поєднання дорогих солодощів і дешевших цукерок з меншим вмістом какао також погіршує картину попиту в майбутньому.

"Виробники вжили заходів щодо скорочення використання какао-продуктів. Чи зможуть вони тепер швидко повернутись до того, що було? Не думаю, - заявила Джуді Гейнс, президент J. Ganes Consulting. - Чи будуть вони збільшувати використання масла, якщо споживачі не відчувають різниці при використанні пальмової олії чи інших замінників?".

