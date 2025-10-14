Спрос на шоколад падает, даже несмотря на улучшение ситуации с какао - Bloomberg

Замедление роста на какао-фабриках по всему миру продолжает усиливаться, указывая на то, что последствия прошлогоднего резкого роста цен все еще сказываются на прибылях переработчиков, и стоимость сладких лакомств вряд ли быстро уменьшится, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Объем переработки какао (процесс превращения бобов в масло и порошок для шоколада и других кондитерских изделий) в Европе, являющейся крупнейшим потребителем, вероятно, упал до самого низкого уровня в третьем квартале по меньшей мере за десятилетие, по среднему мнению 11 аналитиков и трейдеров, опрошенных Bloomberg.

Объем переработки в Азии за последние три месяца, вероятно, достиг восьмилетнего минимума. В Северной Америке наблюдается самый низкий показатель за два года.

Объем переработки в ключевых странах-производителях также в упадке. Официальные данные, которые считаются косвенным показателем спроса на какао, будут опубликованы позднее на этой неделе.

Акции швейцарского шоколадного гиганта резко выросли после новостей о возможной приватизации

Хотя фьючерсы на какао в Нью-Йорке недавно резко упали - вдвое по сравнению с декабрьским пиком, - производители шоколада по-прежнему работают за счет дорогих поставок, обеспеченных в период высоких цен. По словам Джонатана Паркмана, руководителя отдела по продажам сельскохозяйственной продукции Marex Group, восстановления цен не ожидается даже в текущем квартале, поскольку производители уже зафиксировали высокие цены на следующие шесть месяцев.

"Спрос на какао-масло слабый, и люди сейчас не так обеспокоены предложением, как в прошлом году, - сказал Паркман. - Мы наблюдаем более активную замену какао-масла из-за роста цен на какао".

На фоне того, как в 2024 году непрерывный дефицит поставок подтолкнул цены вверх, установив рекордные значения, производители шоколада отреагировали повышением цен для потребителей, а также изменением рецептур, включив больше наполнителей, таких как орехи, и заменив какао-масло растительным маслом.

Цены на какао-масло - основной фактор рентабельности - в этом году снизились примерно на 75%. Продолжающееся падение спроса привело к тому, что ключевой показатель рентабельности, учитывающий соотношение цен на какао-масло и порошок относительно стоимости какао-бобов, в августе стал отрицательным, что сделало для переработчиков нерентабельным перемалывание бобов на полную мощность, согласно данным KnowledgeCh.

Несмотря на то, что исторический кризис поставок какао ослабевает, а слабый спрос поднял цены до уровня начала 2024 года, шоколадные батончики на полках супермаркетов вряд ли подешевеют в ближайшее время, пишет издание. И потребители не спешат покупать. По данным исследовательской компании Circana, объемы продаж шоколадных конфет в Северной Америке за 13 недель, закончившихся 7 сентября, снизились более чем на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Эта категория вступает в новую норму с высокими затратами и сохраняющейся волатильностью, что требует от участников отрасли гибкости и постоянной адаптации", - написала Джулия Бьюх, старший аналитик потребительских продуктов питания в Rabobank, в отчете за прошлый месяц.

Сочетание дорогих сладостей и более дешевых конфет с меньшим содержанием какао также ухудшает картину спроса в будущем.

"Производители приняли меры по сокращению использования какао-продуктов. Смогут ли они теперь быстро вернуться к тому, что было? Не думаю, - заявила Джуди Гейнс, президент J. Ganes Consulting. - Будут ли они увеличивать использование масла, если потребители не чувствуют разницы при использовании пальмового масла или других заменителей?".

Какао-бобы обогнали биткоин и стали самым прибыльным товаром года