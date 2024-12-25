Какао-бобы обогнали биткоин и стали самым прибыльным товаром года

Какао-бобы стали самым прибыльным товаром в мире в 2024 году. Цена на какао опередила рост фондового рынка США и биткоин. Стоимость выросла из-за засухи, болезней и структурных проблем в Западной Африке - крупнейшего экспортера какао в мире. Об этом сообщает финансовое издание MarketWatch, передает УНН.

Детали

По данным Dow Jones Market Data, стоимость бобов в марте составила почти 12 тысяч долларов за тонну. С тех пор цена на зерна какао выросла почти на 185%, в то время биткоин подорожал на 128%, а Фондовый индекс, отражающий динамику акций 500 крупнейших компаний США - лишь на 25%.

Ценовые изменения вряд ли скоро завершатся: 2023/2024 сельскохозяйственный год показал самый серьезный дефицит предложений какао-бобов за последние 60 лет. Цены на какао поднялись до рекордных значений, да и на рынке в ближайшее время не ожидают облегчения. Стоимость какао-бобов выросла из-за засухи, болезней и структурных проблем в Западной Африке - крупнейшего экспортера какао в мире - говорится в заметке.

Океаны нагрелись до рекордных температур и повлияли на западноафриканские посевы какао, которые уже страдали от двух лет экстремальных изменений климата. Влажная погода в октябре снова повредила какао-деревьям в некоторых регионах Западной Африки. А недавно прошли сухие пылевые горячие ветры из Сахары. Они угрожают урожаю, который собирают весной.

Международная организация какао прогнозирует дефицит сырья в 478 тысяч тонн и падение производства на 13,1% в годовом измерении. Несмотря на рекордные цены, спрос на какао стабилен: люди не хотят отказываться от кофе и шоколада.

Напомним,

Фьючерсы на кофе арабика выросли до $2,68 за фунт, самого высокого уровня с 2011 года. Рост цен вызван дефицитом робусты, засухой в Бразилии и проблемами с логистикой.