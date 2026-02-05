Понад третина зі 133 боїв - на Покровському, Гуляйпільському та Слов'янському напрямках: карта від Генштабу

$43.190.22
50.950.04
ukenru
4 лютого, 21:10 • 10773 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 19558 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 15868 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
4 лютого, 18:32 • 16150 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
4 лютого, 16:19 • 17568 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
4 лютого, 15:42 • 17312 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
4 лютого, 15:39 • 14537 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
4 лютого, 15:02 • 13495 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 19929 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 26809 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
3м/с
93%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський сподівається, що мир в Україні буде досягнуто менш ніж за рік4 лютого, 20:53 • 6952 перегляди
У російських військових почалися проблеми зі Starlink - ЗМІ4 лютого, 21:02 • 10861 перегляди
Радник Макрона провів таємні переговори у москві щодо участі Європи у мирному процесі4 лютого, 21:26 • 7970 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 11204 перегляди
рф атакує Київщину дронами: у Вишгородському районі постраждала людина00:59 • 4888 перегляди
Публікації
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 36623 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 67186 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 67619 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 106724 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 113648 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Ілон Маск
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Білорусь
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 11322 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 7228 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo4 лютого, 18:16 • 7392 перегляди
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньокPhoto4 лютого, 17:19 • 11692 перегляди
Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадриPhoto4 лютого, 16:32 • 10215 перегляди
Актуальне
Техніка
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Золото
Storm Shadow

Понад третина зі 133 боїв - на Покровському, Гуляйпільському та Слов'янському напрямках: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Минулої доби на фронті відбулося 133 бойових зіткнення, найбільше атак відбито на Покровському, Гуляйпільському та Слов'янському напрямках. Противник завдав трьох ракетних, 96 авіаційних ударів та застосував 7880 дронів-камікадзе.

Понад третина зі 133 боїв - на Покровському, Гуляйпільському та Слов'янському напрямках: карта від Генштабу

133 бої сталися на фронті минулої доби, найбільше ворожих атак відбили на Покровському, Гуляйпільському та Слов'янському напрямках, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 5 лютого, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 133 бойових зіткнення

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів, застосував три ракети, 96 авіаційних ударів, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ударів 7880 дронів-камікадзе та здійснив 3971 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 89 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Покровське, Великомихайлівка, Мечетне Дніпропетровської області; Зелене, Залізничне, Чарівне, Воздвижівка, Верхня Терса, Різдвянка, Комишуваха Запорізької області.

"За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, один пункт управління БпЛА, дві гармати та реактивну систему залпового вогню російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав чотирьох авіаударів, скинув 11 авіабомб, здійснив 91 обстріл, в тому числі один - з реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у бік населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Графське та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку вчора відбулось п’ять ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Куп’янська та Кіндрашівки.

На Лиманському напрямку ворог провів шість атак. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Дробишеве, Новоселівка, Ставки, Лиман.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 13 спроб окупантів просунутись вперед в районах Платонівки, Дронівки та у бік Закітного, Рай-Олександрівки й Різниківки.

На Краматорському напрямку противник здійснив дві атаки в районі Васюківки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 10 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Яблунівка та Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Філія та у напрямку Вільного.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив три атаки у районах Зеленого Гаю та Соснівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 17 атак окупантів - у районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Нового Запоріжжя, Залізничного.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в районі Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві безуспішні наступальні дії.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

ЗСУ знищили 770 окупантів та 60 артсистем за добу - Генштаб05.02.26, 06:49 • 2314 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Вовчанськ
Покровськ
Слов'янськ
Дніпропетровська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Гуляйполе
Костянтинівка
Куп'янськ