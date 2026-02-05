Более трети из 133 боев - на Покровском, Гуляйпольском и Славянском направлениях: карта от Генштаба

133 боя произошли на фронте за прошедшие сутки, больше всего вражеских атак отбили на Покровском, Гуляйпольском и Славянском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 5 февраля, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 133 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара, применил три ракеты, 96 авиационных ударов, сбросив 246 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для ударов 7880 дронов-камикадзе и совершил 3971 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 89 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Покровское, Великомихайловка, Мечетное Днепропетровской области; Зеленое, Зализничное, Чаривное, Воздвижевка, Верхняя Терса, Рождественка, Камышеваха Запорожской области.

"За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, один пункт управления БпЛА, две пушки и реактивную систему залпового огня российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес четыре авиаудара, сбросил 11 авиабомб, совершил 91 обстрел, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в сторону населенных пунктов Прилипка, Волчанск, Графское и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении вчера произошло пять вражеских атак. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Купянска и Кондрашовки.

На Лиманском направлении враг провел шесть атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Дробышево, Новоселовка, Ставки, Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 13 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Платоновки, Дроновки и в сторону Закитного, Рай-Александровки и Резниковки.

На Краматорском направлении противник совершил две атаки в районе Васюковки.

На Константиновском направлении враг совершил 10 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Яблоновка и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 29 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Филиа и в направлении Вольного.

На Александровском направлении противник в течение минувшего дня совершил три атаки в районах Зеленого Гая и Сосновки.

На Гуляйпольском направлении произошло 17 атак оккупантов - в районах Сладкого, Гуляйполя и в сторону Нового Запорожья, Зализничного.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в районе Степногорска.

На Приднепровском направлении враг совершил две безуспешные наступательные действия.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

ВСУ уничтожили 770 оккупантов и 60 артсистем за сутки - Генштаб