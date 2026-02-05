$43.190.22
4 февраля, 21:10 • 9540 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 17360 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 14627 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
4 февраля, 18:32 • 15002 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
4 февраля, 16:19 • 16638 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
4 февраля, 15:42 • 16749 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
4 февраля, 15:39 • 14156 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
4 февраля, 15:02 • 13352 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 19799 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 26668 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
ВСУ уничтожили 770 оккупантов и 60 артсистем за сутки - Генштаб

Киев • УНН

 • 1526 просмотра

Генштаб ВСУ обнародовал статистику потерь РФ на 5 февраля 2026 года. За сутки ликвидировано 770 оккупантов, 60 артсистем и 1351 БПЛА.

ВСУ уничтожили 770 оккупантов и 60 артсистем за сутки - Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал актуальную статистику потерь российских оккупационных войск по состоянию на утро 5 февраля 2026 года. Согласно официальному отчету, общие потери личного состава противника с момента начала полномасштабного вторжения превысили отметку в 1 243 000 человек, за последние сутки украинские защитники обезвредили еще 770 захватчиков. Об этом пишет УНН.

Детали

За последние сутки наибольшие потери враг понес в артиллерийских системах и беспилотных летательных аппаратах. Силы обороны Украины уничтожили 60 артиллерийских систем и 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО), что существенно ослабляет огневой потенциал оккупантов на линии соприкосновения. Также зафиксировано рекордное сбитие БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 351 единица, что связано с отражением массированных атак дронов по всей территории страны.

Бронетехника врага также продолжает утилизироваться: за сутки подтверждено уничтожение 5 танков и 4 боевых бронированных машин. Кроме того, украинские военные вывели из строя 200 единиц автомобильной техники и автоцистерн, что создает серьезные логистические препятствия для снабжения российских подразделений на передовой.

Статистика средств авиации и флота

Показатели потерь авиации (435 самолетов и 347 вертолетов), средств ПВО (1 293) и специальной техники (4 062) за сутки остались без изменений. Ситуация на море также остается стабильной: в списке уничтоженных кораблей и катеров числится 28 единиц, а также 2 подводные лодки.

В Генштабе отмечают, что из-за интенсивности боевых действий на нескольких направлениях фронта одновременно, данные постоянно уточняются.

