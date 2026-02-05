ВСУ уничтожили 770 оккупантов и 60 артсистем за сутки - Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал актуальную статистику потерь российских оккупационных войск по состоянию на утро 5 февраля 2026 года. Согласно официальному отчету, общие потери личного состава противника с момента начала полномасштабного вторжения превысили отметку в 1 243 000 человек, за последние сутки украинские защитники обезвредили еще 770 захватчиков. Об этом пишет УНН.

Детали

За последние сутки наибольшие потери враг понес в артиллерийских системах и беспилотных летательных аппаратах. Силы обороны Украины уничтожили 60 артиллерийских систем и 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО), что существенно ослабляет огневой потенциал оккупантов на линии соприкосновения. Также зафиксировано рекордное сбитие БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 351 единица, что связано с отражением массированных атак дронов по всей территории страны.

Бронетехника врага также продолжает утилизироваться: за сутки подтверждено уничтожение 5 танков и 4 боевых бронированных машин. Кроме того, украинские военные вывели из строя 200 единиц автомобильной техники и автоцистерн, что создает серьезные логистические препятствия для снабжения российских подразделений на передовой.

Статистика средств авиации и флота

Показатели потерь авиации (435 самолетов и 347 вертолетов), средств ПВО (1 293) и специальной техники (4 062) за сутки остались без изменений. Ситуация на море также остается стабильной: в списке уничтоженных кораблей и катеров числится 28 единиц, а также 2 подводные лодки.

В Генштабе отмечают, что из-за интенсивности боевых действий на нескольких направлениях фронта одновременно, данные постоянно уточняются.

РФ атакует Киевскую область дронами: в Вышгородском районе пострадал человек