ЗСУ знищили 770 окупантів та 60 артсистем за добу - Генштаб

Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив актуальну статистику втрат російських окупаційних військ станом на ранок 5 лютого 2026 року. Згідно з офіційним звітом, загальні втрати особового складу противника з моменту початку повномасштабного вторгнення перевищили позначку в 1 243 000 осіб, за останню добу українські захисники знешкодили ще 770 загарбників. Про це пише УНН.

Деталі

Протягом останньої доби найбільших втрат ворог зазнав у артилерійських системах та безпілотних літальних апаратах. Сили оборони України знищили 60 артилерійських систем та 2 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), що суттєво послаблює вогневий потенціал окупантів на лінії зіткнення. Також зафіксовано рекордне збиття БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 351 одиниця, що пов’язано з відбиттям масованих атак дронів по всій території країни.

Бронетехніка ворога також продовжує утилізуватися: за добу підтверджено знищення 5 танків та 4 бойових броньованих машин. Крім того, українські військові вивели з ладу 200 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, що створює серйозні логістичні перешкоди для постачання російських підрозділів на передовій.

Статистика засобів авіації та флоту

Показники втрат авіації (435 літаків та 347 гелікоптерів), засобів ППО (1 293) та спеціальної техніки (4 062) за добу залишилися без змін. Ситуація на морі також залишається стабільною: у списку знищених кораблів та катерів рахується 28 одиниць, а також 2 підводні човни.

У Генштабі наголошують, що через інтенсивність бойових дій на кількох напрямках фронту одночасно, дані постійно уточнюються.

