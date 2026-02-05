$43.190.22
4 лютого, 21:10 • 7590 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 14884 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 13177 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
4 лютого, 18:32 • 13664 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
4 лютого, 16:19 • 15512 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
4 лютого, 15:42 • 16186 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
4 лютого, 15:39 • 13861 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
4 лютого, 15:02 • 13223 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 19681 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 26549 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
ЗСУ знищили 770 окупантів та 60 артсистем за добу - Генштаб

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Генштаб ЗСУ оприлюднив статистику втрат рф на 5 лютого 2026 року. За добу ліквідовано 770 окупантів, 60 артсистем та 1351 БПЛА.

ЗСУ знищили 770 окупантів та 60 артсистем за добу - Генштаб

Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив актуальну статистику втрат російських окупаційних військ станом на ранок 5 лютого 2026 року. Згідно з офіційним звітом, загальні втрати особового складу противника з моменту початку повномасштабного вторгнення перевищили позначку в 1 243 000 осіб, за останню добу українські захисники знешкодили ще 770 загарбників. Про це пише УНН.

Деталі

Протягом останньої доби найбільших втрат ворог зазнав у артилерійських системах та безпілотних літальних апаратах. Сили оборони України знищили 60 артилерійських систем та 2 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), що суттєво послаблює вогневий потенціал окупантів на лінії зіткнення. Також зафіксовано рекордне збиття БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 351 одиниця, що пов’язано з відбиттям масованих атак дронів по всій території країни.

Бронетехніка ворога також продовжує утилізуватися: за добу підтверджено знищення 5 танків та 4 бойових броньованих машин. Крім того, українські військові вивели з ладу 200 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, що створює серйозні логістичні перешкоди для постачання російських підрозділів на передовій.

Статистика засобів авіації та флоту

Показники втрат авіації (435 літаків та 347 гелікоптерів), засобів ППО (1 293) та спеціальної техніки (4 062) за добу залишилися без змін. Ситуація на морі також залишається стабільною: у списку знищених кораблів та катерів рахується 28 одиниць, а також 2 підводні човни.

У Генштабі наголошують, що через інтенсивність бойових дій на кількох напрямках фронту одночасно, дані постійно уточнюються.

рф атакує Київщину дронами: у Вишгородському районі постраждала людина05.02.26, 02:59 • 3354 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна