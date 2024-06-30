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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Понад 30 обстрілів зазнала Донеччина з боку зс рф – Філашкін

Київ • УНН

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Понад 30 обстрілів з боку російських збройних сил у Донецькій області призвели до загибелі 7 та поранення щонайменше 13 осіб, пошкодження житлових будинків, інфраструктури та промислових об'єктів.

Понад 30 обстрілів зазнала Донеччина з боку зс рф – Філашкін

У Покровському, Краматорському, Бахмутському районах загинули семеро людей, щонайменше 13 людей поранені внаслідок атак російської армії по території Донецької області України.

Пише УНН із посиланням на пресслужбу Голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Всього за добу росіяни 32 рази обстріляли населені пункти Донеччини.

– ідеться у повідомленні.

Оперативна ситуація по області станом на ранок 30 червня, згідно з інформацією Telegram Вадима Філашкіна:

Покровський район

Вказується, що у Курахівці пошкоджено 4 будинки, 1 людина загинула і 3 поранені. У Кураховому поранено людину, знищено будинок. У Селидовому пошкоджено 3 адмінбудівлі і 6 промислових приміщень.

Краматорський район

У Лиманській громаді 3 людини загинули і зруйновано будинок у Зарічному; крім того, у Торському 1 людина поранена і 1 будинок пошкоджено. За даними голови Донецької ОВА, у Костянтинівці 1 людина загинула і 3 поранено, також зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено 13 приватних будинків, 12 багатоповерхівок, 4 нежитлові приміщення, 3 адмінбудівлі, спортзал, крамницю, 2 інфраструктурні об'єкти і 13 автомобілів.

Бахмутський район

У Торецькій ТГ 2 людини загинули і 6 поранено, пошкоджено 24 будинки, 2 адмінбудівлі. У Часовоярській ТГ пошкоджені 4 приватні будинки і багатоповерхівка. У Сіверській ТГ 2 будинки зруйновані і 2 пошкоджено.

Окремо вказується, що з лінії фронту евакуйовано 313 людей, у тому числі 24 дитини.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що на Донеччині ворожий обстріл пошкодив і зруйнував виробничі приміщення шахти у Селидовому

На Харківщині ворог обстріляв три райони, є постраждалі30.06.24, 09:27 • 34706 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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