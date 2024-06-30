На Донеччині ворожий обстріл пошкодив і зруйнував виробничі приміщення шахти у Селидовому
Київ • УНН
Загарбники обстріляли місто Селидове Донецької області, пошкодивши та зруйнувавши виробничі приміщення шахти.
Учора ввечері сили агресора нанесли удар по Донеччині, у результат якого були пошкоджено, а деякі зруйновано виробничі приміщення шахти. Про це повідомляє Селидівська міська військова адміністрація, передає УНН.
29.06.2024 приблизно о 22-25 російські війська обстріляли м. Селидове.
Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено (деякі зруйновано) виробничі приміщення шахти
Нагадаємо
У Донецькій області внаслідок обстрілів загарбників за позаминулу добу 4 цивільних особи загинули та 6 отримали поранення.
Армія рф обстріляла Селидівську громаду на Донеччині: одна людина поранена17.03.24, 09:55 • 51107 переглядiв