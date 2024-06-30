Вчера вечером силы агрессора нанесли удар по Донецкой области, в результате которого были повреждены, а некоторые разрушены производственные помещения шахты. Об этом сообщает Селидовская городская военная администрация, передает УНН.

29.06.2024 примерно в 22-25 российские войска обстреляли г. Селидово.

В результате вражеского обстрела повреждены (некоторые разрушены) производственные помещения шахты - Селидовская городская военная администрация.

Напомним

В Донецкой области в результате обстрелов захватчиков за позапрошлые сутки 4 гражданских лица погибли и 6 получили ранения.

Армия рф обстреляла Селидовскую громаду в Донецкой области: один человек ранен