Киев • УНН
Захватчики обстреляли город Селидово Донецкой области, повредив и разрушив производственные помещения шахты.
Вчера вечером силы агрессора нанесли удар по Донецкой области, в результате которого были повреждены, а некоторые разрушены производственные помещения шахты. Об этом сообщает Селидовская городская военная администрация, передает УНН.
29.06.2024 примерно в 22-25 российские войска обстреляли г. Селидово.
В результате вражеского обстрела повреждены (некоторые разрушены) производственные помещения шахты
Напомним
В Донецкой области в результате обстрелов захватчиков за позапрошлые сутки 4 гражданских лица погибли и 6 получили ранения.
Армия рф обстреляла Селидовскую громаду в Донецкой области: один человек ранен17 марта 2024, 07:55 • 50971 просмотр