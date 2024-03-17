Армия рф обстреляла Селидовскую громаду в Донецкой области: один человек ранен

россияне вечером 16 марта и ночью 17 марта обстреляли Селидово и Цукурино в Донецкой области, один человек получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба Селидовской городской военной администрации, пишет УНН.

16.03.2024 примерно в 21.30 российские оккупационные войска обстреляли г. Селидово, в результате чего пострадала женщина 1953 г.р., - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что женщина получила осколочное ранение, ей оказана первая домедицинская помощь и доставлена в больницу.

Повреждены админздания, многоквартирные и частные жилые дома, линии электропередач.

17 марта около 01:30 ночи произошел вражеский обстрел Цукурино. Повреждены здания предприятия, возник пожар, пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе.

Напомним

В результате ракетной атаки армии рф на Селидово Донецкой области в ночь на 12 марта две женщины получили ранения, повреждены по меньшей мере 59 гражданских объектов.