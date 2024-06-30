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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 30 обстрелов подверглась Донетчина со стороны ВС РФ - Филашкин

Более 30 обстрелов подверглась Донетчина со стороны ВС РФ - Филашкин

Киев  •  УНН

30 июня 2024, 07:23  •  7084 просмотра

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Более 30 обстрелов со стороны российских вооруженных сил в Донецкой области привели к гибели 7 и ранению по меньшей мере 13 человек, повреждению жилых домов, инфраструктуры и промышленных объектов.

В Покровском, Краматорском, Бахмутском районах погибли семь человек, по меньшей мере 13 человек ранены в результате атак российской армии по территории Донецкой области Украины.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Председателя Донецкой ОГА Вадима Филашкина.

Всего за сутки россияне 32 раза обстреляли населенные пункты Донетчины.

- говорится в сообщении.

Оперативная ситуация по области по состоянию на утро 30 июня, согласно информации Telegram Вадима Филашкина:

Покровский район

Указывается, что в Кураховке повреждены 4 дома, 1 человек погиб и 3 ранены. В Курахово ранен человек, уничтожен дом. В Селидово повреждены 3 админздания и 6 промышленных помещений.

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Краматорский район

В Лиманской громаде 3 человека погибли и разрушен дом в Заречном; кроме того, в Торском 1 человек ранен и 1 дом поврежден. По данным главы Донецкой ОГА, в Константиновке 1 человек погиб и 3 ранены, также разрушены 2 частных дома, повреждены 13 частных домов, 12 многоэтажек, 4 нежилых помещения, 3 админздания, спортзал, магазин, 2 инфраструктурных объекта и 13 автомобилей.

Бахмутский район

В Торецкой ТГ 2 человека погибли и 6 ранены, повреждены 24 дома, 2 админздания. В Часовоярской ТГ повреждены 4 частных дома и многоэтажка. В Северской ТГ 2 дома разрушены и 2 повреждены.

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Отдельно указывается, что с линии фронта эвакуированы 313 человек, в том числе 24 ребенка.

Напомним,

УНН сообщал, что в Донецкой области вражеский обстрел повредил и разрушил производственные помещения шахты в Селидово

На Харьковщине враг обстрелял три района, есть пострадавшие30 июня 2024, 06:27 • 15502 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоВойна
toretskТорецк
kurakhoveКурахово
ukrainaУкраина
kostiantynivkaКонстантиновка
bakhmutБахмут
kramatorskКраматорск
donetskДонецк
kharkivХарьков
polshaПольша
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