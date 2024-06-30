Более 30 обстрелов подверглась Донетчина со стороны ВС РФ - Филашкин
Киев • УНН
Более 30 обстрелов со стороны российских вооруженных сил в Донецкой области привели к гибели 7 и ранению по меньшей мере 13 человек, повреждению жилых домов, инфраструктуры и промышленных объектов.
В Покровском, Краматорском, Бахмутском районах погибли семь человек, по меньшей мере 13 человек ранены в результате атак российской армии по территории Донецкой области Украины.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Председателя Донецкой ОГА Вадима Филашкина.
Всего за сутки россияне 32 раза обстреляли населенные пункты Донетчины.
Оперативная ситуация по области по состоянию на утро 30 июня, согласно информации Telegram Вадима Филашкина:
Покровский район
Указывается, что в Кураховке повреждены 4 дома, 1 человек погиб и 3 ранены. В Курахово ранен человек, уничтожен дом. В Селидово повреждены 3 админздания и 6 промышленных помещений.
Краматорский район
В Лиманской громаде 3 человека погибли и разрушен дом в Заречном; кроме того, в Торском 1 человек ранен и 1 дом поврежден. По данным главы Донецкой ОГА, в Константиновке 1 человек погиб и 3 ранены, также разрушены 2 частных дома, повреждены 13 частных домов, 12 многоэтажек, 4 нежилых помещения, 3 админздания, спортзал, магазин, 2 инфраструктурных объекта и 13 автомобилей.
Бахмутский район
В Торецкой ТГ 2 человека погибли и 6 ранены, повреждены 24 дома, 2 админздания. В Часовоярской ТГ повреждены 4 частных дома и многоэтажка. В Северской ТГ 2 дома разрушены и 2 повреждены.
Отдельно указывается, что с линии фронта эвакуированы 313 человек, в том числе 24 ребенка.
Напомним,
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