Более 30 обстрелов подверглась Донетчина со стороны ВС РФ - Филашкин

В Покровском, Краматорском, Бахмутском районах погибли семь человек, по меньшей мере 13 человек ранены в результате атак российской армии по территории Донецкой области Украины.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Председателя Донецкой ОГА Вадима Филашкина.

Всего за сутки россияне 32 раза обстреляли населенные пункты Донетчины. - говорится в сообщении.

Оперативная ситуация по области по состоянию на утро 30 июня, согласно информации Telegram Вадима Филашкина:

Покровский район

Указывается, что в Кураховке повреждены 4 дома, 1 человек погиб и 3 ранены. В Курахово ранен человек, уничтожен дом. В Селидово повреждены 3 админздания и 6 промышленных помещений.

Краматорский район

В Лиманской громаде 3 человека погибли и разрушен дом в Заречном; кроме того, в Торском 1 человек ранен и 1 дом поврежден. По данным главы Донецкой ОГА, в Константиновке 1 человек погиб и 3 ранены, также разрушены 2 частных дома, повреждены 13 частных домов, 12 многоэтажек, 4 нежилых помещения, 3 админздания, спортзал, магазин, 2 инфраструктурных объекта и 13 автомобилей.

Бахмутский район

В Торецкой ТГ 2 человека погибли и 6 ранены, повреждены 24 дома, 2 админздания. В Часовоярской ТГ повреждены 4 частных дома и многоэтажка. В Северской ТГ 2 дома разрушены и 2 повреждены.

Отдельно указывается, что с линии фронта эвакуированы 313 человек, в том числе 24 ребенка.

Напомним,

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