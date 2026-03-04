Понад 30 млн грн збитків на пальному для ЗСУ - оголошено підозри посадовцям Міноборони та Генштабу

У межах програми "Нечесні закупівлі" викрито схеми привласнення та переплат за пальне для української армії, що завдали державі понад 30 млн грн збитків. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

На Миколаївщині, за даними слідства, посадовці оборонного сектору організували схему з привласнення бензину та дизелю шляхом підроблення документів та формування фіктивної потреби у пальному.

Підозри повідомлено чотирьом учасникам групи за ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 410, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України. Серед них - колишні начальники підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ, начальник служби ПММ військової частини та керівник пункту заправки - йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що у 2022–2025 роках службові особи вносили неправдиві дані до планів забезпечення бойової підготовки частини, яка фактично не проводилася. На підставі цих документів безпідставно виділялися паливно-мастильні матеріали, які лише формально оприбутковувалися.

Для цього оформлювалися фіктивні накладні та донесення про рух майна. У подальшому пальне продавали третім особам, розподіляючи прибуток між собою.

У результаті було привласнено 133 тонни бензину та понад 364 тонни дизелю на 22 млн грн.

Посадовців Міноборони та Генштабу затримано відповідно до ст. 615 КПК України. Матеріали щодо ще одного учасника виділено в окреме провадження. До суду направлено клопотання про обрання запобіжних заходів.

Також на Житомирщині повідомлено про підозру начальнику квартирно-експлуатаційної частини району за ч. 4 ст. 425 КК України, який за даними слідства, у 2024-2025 роках не забезпечив належного контролю під час укладення та виконання договорів на постачання мазуту для військових частин. Попри встановлену нульову ставку ПДВ для оборонних закупівель, постачання оплачувалося із включенням 20% податку, що спричинило зайве перерахування 8,3 млн грн. Щодо підозрюваного застосовано запобіжний захід.

Довідково

Упродовж 2026 року за процесуального керівництва Спеціалізованих прокуратур у сфері оборони у 29 кримінальних провадженнях про підозру повідомлено 54 особам за фактами зловживань чи службової недбалості під час оборонних закупівель. Загальна встановлена сума збитків становить 3 млрд 431 млн 702 тис. грн.

