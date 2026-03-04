Понад 30 млн грн збитків на пальному для ЗСУ - оголошено підозри посадовцям Міноборони та Генштабу

$43.450.22
50.460.14
ukenru
Ексклюзив
12:44 • 906 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
09:19 • 11554 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 38690 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 68323 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 58244 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 62965 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 59237 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 33895 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 28325 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 26116 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
58%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Угоди щодо України без участі європейців не буде - Мерц після зустрічі з Трампом4 березня, 03:01 • 16351 перегляди
Скандал навколо МПК: Андрій Сибіга звинуватив Комітет у підриві територіальної цілісності України4 березня, 04:03 • 7186 перегляди
Китай визначив "п'ять уроків" після ударів США та Ізраїля по ІрануPhoto4 березня, 04:30 • 12048 перегляди
Нові ворожі атаки призвели до знеструмлень у 5 областях, повернулися аварійні відключення08:18 • 14601 перегляди
Війна в Ірані майже зупинила рух через Ормузьку протоку - скільки нафтових танкерів пройшло останнім часом08:29 • 14314 перегляди
Публікації
Що таке генеративний ШІ та як він працює11:48 • 6800 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ11:44 • 6766 перегляди
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 67015 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 88734 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 86796 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Віталій Кім
Музикант
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Ліван
Реклама
УНН Lite
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto12:28 • 2560 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 25546 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 33595 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 37796 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 46068 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
Dassault Rafale

Понад 30 млн грн збитків на пальному для ЗСУ - оголошено підозри посадовцям Міноборони та Генштабу

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Посадовці Міноборони та Генштабу організували схему привласнення пального для ЗСУ на Миколаївщині, завдавши збитків понад 22 млн грн. На Житомирщині начальник квартирно-експлуатаційної частини району підозрюється у завданні збитків на 8,3 млн грн через переплату ПДВ за мазут.

Понад 30 млн грн збитків на пальному для ЗСУ - оголошено підозри посадовцям Міноборони та Генштабу

У межах програми "Нечесні закупівлі" викрито схеми привласнення та переплат за пальне для української армії, що завдали державі понад 30 млн грн збитків. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

На Миколаївщині, за даними слідства, посадовці оборонного сектору організували схему з привласнення бензину та дизелю шляхом підроблення документів та формування фіктивної потреби у пальному.

Підозри повідомлено чотирьом учасникам групи за ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 410, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України. Серед них - колишні начальники підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ, начальник служби ПММ військової частини та керівник пункту заправки

- йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що у 2022–2025 роках службові особи вносили неправдиві дані до планів забезпечення бойової підготовки частини, яка фактично не проводилася. На підставі цих документів безпідставно виділялися паливно-мастильні матеріали, які лише формально оприбутковувалися.

Для цього оформлювалися фіктивні накладні та донесення про рух майна. У подальшому пальне продавали третім особам, розподіляючи прибуток між собою.

У результаті було привласнено 133 тонни бензину та понад 364 тонни дизелю на 22 млн грн.

Посадовців Міноборони та Генштабу затримано відповідно до ст. 615 КПК України. Матеріали щодо ще одного учасника виділено в окреме провадження. До суду направлено клопотання про обрання запобіжних заходів.

Також на Житомирщині повідомлено про підозру начальнику квартирно-експлуатаційної частини району за ч. 4 ст. 425 КК України, який за даними слідства, у 2024-2025 роках не забезпечив належного контролю під час укладення та виконання договорів на постачання мазуту для військових частин. Попри встановлену нульову ставку ПДВ для оборонних закупівель, постачання оплачувалося із включенням 20% податку, що спричинило зайве перерахування 8,3 млн грн. Щодо підозрюваного застосовано запобіжний захід.

Довідково

Упродовж 2026 року за процесуального керівництва Спеціалізованих прокуратур у сфері оборони у 29 кримінальних провадженнях про підозру повідомлено 54 особам за фактами зловживань чи службової недбалості під час оборонних закупівель. Загальна встановлена сума збитків становить 3 млрд 431 млн 702 тис. грн.

На Київщині затримали начальника одного з районних відділків ТЦК та СП за вимагання $4 00003.03.26, 18:22 • 5472 перегляди

Ольга Розгон

Кримінал
Державний бюджет
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Миколаївська область
Житомирська область
Генеральний прокурор (Україна)
Генеральний штаб Збройних сил України
Міністерство оборони України