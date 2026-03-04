Более 30 млн грн убытков на горючем для ВСУ - объявлены подозрения должностным лицам Минобороны и Генштаба

$43.450.22
50.460.14
ukenru
Эксклюзив
12:44 • 1158 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
09:19 • 11721 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 38886 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 68510 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 58421 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 63103 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 59325 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 33942 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 28333 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 26129 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
58%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Скандал вокруг МПК: Андрей Сибига обвинил Комитет в подрыве территориальной целостности Украины4 марта, 04:03 • 7318 просмотра
Китай определил "пять уроков" после ударов США и Израиля по ИрануPhoto4 марта, 04:30 • 12223 просмотра
Новые вражеские атаки привели к обесточиванию в 5 областях, вернулись аварийные отключения08:18 • 14779 просмотра
Война в Иране почти остановила движение через Ормузский пролив - сколько нефтяных танкеров прошло в последнее время08:29 • 14506 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает11:48 • 7086 просмотра
публикации
Что такое генеративный ИИ и как он работает11:48 • 7130 просмотра
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ11:44 • 7080 просмотра
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах3 марта, 13:14 • 67179 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление3 марта, 09:14 • 88878 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 86938 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Виталий Ким
Музыкант
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Ливан
Реклама
УНН Lite
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto12:28 • 2682 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 25641 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 33691 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 37875 просмотра
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 46147 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Дипломатка
Dassault Rafale

Более 30 млн грн убытков на горючем для ВСУ - объявлены подозрения должностным лицам Минобороны и Генштаба

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Должностные лица Минобороны и Генштаба организовали схему присвоения горючего для ВСУ на Николаевщине, нанеся ущерб более чем на 22 млн грн. На Житомирщине начальник квартирно-эксплуатационной части района подозревается в нанесении ущерба на 8,3 млн грн из-за переплаты НДС за мазут.

Более 30 млн грн убытков на горючем для ВСУ - объявлены подозрения должностным лицам Минобороны и Генштаба

В рамках программы "Нечестные закупки" разоблачены схемы присвоения и переплат за топливо для украинской армии, нанесшие государству более 30 млн грн убытков. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

В Николаевской области, по данным следствия, должностные лица оборонного сектора организовали схему по присвоению бензина и дизеля путем подделки документов и формирования фиктивной потребности в топливе.

Подозрения сообщены четырем участникам группы по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 410, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины. Среди них - бывшие начальники подразделений Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ, начальник службы ГСМ воинской части и руководитель пункта заправки

- говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в 2022–2025 годах должностные лица вносили ложные данные в планы обеспечения боевой подготовки части, которая фактически не проводилась. На основании этих документов безосновательно выделялись горюче-смазочные материалы, которые лишь формально оприходовались.

Для этого оформлялись фиктивные накладные и донесения о движении имущества. В дальнейшем топливо продавали третьим лицам, распределяя прибыль между собой.

В результате было присвоено 133 тонны бензина и более 364 тонн дизеля на 22 млн грн.

Должностные лица Минобороны и Генштаба задержаны в соответствии со ст. 615 УПК Украины. Материалы по еще одному участнику выделены в отдельное производство. В суд направлено ходатайство об избрании мер пресечения.

Также в Житомирской области сообщено о подозрении начальнику квартирно-эксплуатационной части района по ч. 4 ст. 425 УК Украины, который, по данным следствия, в 2024-2025 годах не обеспечил надлежащего контроля при заключении и выполнении договоров на поставку мазута для воинских частей. Несмотря на установленную нулевую ставку НДС для оборонных закупок, поставка оплачивалась с включением 20% налога, что повлекло излишнее перечисление 8,3 млн грн. В отношении подозреваемого применена мера пресечения.

Справочно

В течение 2026 года под процессуальным руководством Специализированных прокуратур в сфере обороны в 29 уголовных производствах о подозрении сообщено 54 лицам по фактам злоупотреблений или служебной халатности при оборонных закупках. Общая установленная сумма ущерба составляет 3 млрд 431 млн 702 тыс. грн.

В Киевской области задержан начальник одного из районных отделов ТЦК и СП за вымогательство $4 00003.03.26, 18:22 • 5472 просмотра

Ольга Розгон

Криминал и ЧП
Государственный бюджет
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Николаевская область
Житомирская область
Генеральный прокурор Украины
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Министерство обороны Украины