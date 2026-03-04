Более 30 млн грн убытков на горючем для ВСУ - объявлены подозрения должностным лицам Минобороны и Генштаба

В рамках программы "Нечестные закупки" разоблачены схемы присвоения и переплат за топливо для украинской армии, нанесшие государству более 30 млн грн убытков. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

В Николаевской области, по данным следствия, должностные лица оборонного сектора организовали схему по присвоению бензина и дизеля путем подделки документов и формирования фиктивной потребности в топливе.

Подозрения сообщены четырем участникам группы по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 410, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины. Среди них - бывшие начальники подразделений Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ, начальник службы ГСМ воинской части и руководитель пункта заправки - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в 2022–2025 годах должностные лица вносили ложные данные в планы обеспечения боевой подготовки части, которая фактически не проводилась. На основании этих документов безосновательно выделялись горюче-смазочные материалы, которые лишь формально оприходовались.

Для этого оформлялись фиктивные накладные и донесения о движении имущества. В дальнейшем топливо продавали третьим лицам, распределяя прибыль между собой.

В результате было присвоено 133 тонны бензина и более 364 тонн дизеля на 22 млн грн.

Должностные лица Минобороны и Генштаба задержаны в соответствии со ст. 615 УПК Украины. Материалы по еще одному участнику выделены в отдельное производство. В суд направлено ходатайство об избрании мер пресечения.

Также в Житомирской области сообщено о подозрении начальнику квартирно-эксплуатационной части района по ч. 4 ст. 425 УК Украины, который, по данным следствия, в 2024-2025 годах не обеспечил надлежащего контроля при заключении и выполнении договоров на поставку мазута для воинских частей. Несмотря на установленную нулевую ставку НДС для оборонных закупок, поставка оплачивалась с включением 20% налога, что повлекло излишнее перечисление 8,3 млн грн. В отношении подозреваемого применена мера пресечения.

Справочно

В течение 2026 года под процессуальным руководством Специализированных прокуратур в сфере обороны в 29 уголовных производствах о подозрении сообщено 54 лицам по фактам злоупотреблений или служебной халатности при оборонных закупках. Общая установленная сумма ущерба составляет 3 млрд 431 млн 702 тыс. грн.

