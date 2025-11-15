Польща відновлює роботу двох прикордонних пунктів з білоруссю

$42.060.03
48.880.23
ukenru
14 листопада, 18:09 • 15249 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09 • 27251 перегляди
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 24593 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 23128 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 20711 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 16122 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 38844 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 31586 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 53252 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
14 листопада, 07:50 • 31087 перегляди
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Шукав "легкі заробітки": на Сумщині викрили молодика, який палив військові авто 14 листопада, 16:30 • 2644 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 12177 перегляди
Апеляція залишила під вартою заступницю гендиректора філії Енергоатому, яку викрили на систематичному хабарництві14 листопада, 16:55 • 4976 перегляди
Єпископи США засудили імміграційну політику Трампа, закликавши до "реформи"14 листопада, 17:31 • 4348 перегляди
У США зафіксували першу смерть від алергії на м’ясо після укусу кліща14 листопада, 19:09 • 2746 перегляди
Публікації
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 38844 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 31586 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13 • 28841 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 53252 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 282109 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Кіріакос Міцотакіс
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Велика Британія
Китай
Реклама
УНН Lite
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 12205 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 38844 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 17519 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 34184 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 листопада, 08:54 • 30043 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Золото

Польща відновлює роботу двох прикордонних пунктів з білоруссю

Київ • УНН

 • 740 перегляди

Польща 17 листопада знову відкриє два пункти пропуску на кордоні з білоруссю: Бобровники-Берестовиця та Кузниця Білостоцька-Брузгі. Це рішення підтримає мешканців та бізнес, зокрема перевізників, дозволяючи пасажирське сполучення та обмежений рух вантажівок.

Польща відновлює роботу двох прикордонних пунктів з білоруссю

У понеділок, 17 листопада, Польща відновить роботу двох пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю - Бобровники-Берестовиця та Кузниця Білостоцька-Брузгі. Про це 14 листопада повідомив польський уряд, передає УНН.

У понеділок, 17 листопада, ми знову відкриємо два прикордонні переходи з Білоруссю у Підляському воєводстві. Міністр внутрішніх справ та адміністрації підписав постанову, яка відновить роботу переходів Кузниця-Білостоцька - Брузгі та Бобровники - Берестовиця. Уряд реагує на очікування жителів і підприємств, включно з перевізниками. Це рішення стало можливим завдяки посиленню охорони кордону з Білоруссю

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це рішення є жестом Польщі на підтримку мешканців та бізнесу, зокрема перевізників. Обидва пункти пропуску відкриють для пасажирського сполучення, а в Бобровниках також дозволять обмежений рух вантажівок.

Про поновлення пропуску через ці два пункти прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив наприкінці жовтня під час Форуму з питань згуртованості та прикордонного розвитку Євросоюзу у Білостоці. На думку Туска, переваги від відкриття переходів для поляків та підприємців більші, ніж ризики, пов'язані з цим.

Уряд контролюватиме роботу обох прикордонних переходів задля безпеки та, у разі виявлення будь-яких загроз, розгляне можливість їх повторного закриття

- наголосили в польському уряді.

Зараз для пасажирів у Польщі відкрито перехід Тересполь-Брест, а для вантажного руху — автомобільний перехід Кукурики-Козловичі та залізничні переходи Кузьниця-Білостоцька-Гродно, Семянувка-Свіслоч і Тересполь-Брест.

Нагадаємо

У жовтні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про розгляд можливості відкриття переходів "Бобровики-Берестовиця" та "Кузниця-Брузьги", закритих у 2023 та 2021 роках. Це рішення є "пробним" і можливе завдяки посиленій охороні кордону.

На кордоні з Польщею ще один пункт пропуску підключили до системи EES: що це означає для мандрівників03.11.25, 16:06 • 3238 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Білорусь
Європейський Союз
Дональд Туск
Польща