Польща відновлює роботу двох прикордонних пунктів з білоруссю

У понеділок, 17 листопада, Польща відновить роботу двох пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю - Бобровники-Берестовиця та Кузниця Білостоцька-Брузгі. Про це 14 листопада повідомив польський уряд, передає УНН.

У понеділок, 17 листопада, ми знову відкриємо два прикордонні переходи з Білоруссю у Підляському воєводстві. Міністр внутрішніх справ та адміністрації підписав постанову, яка відновить роботу переходів Кузниця-Білостоцька - Брузгі та Бобровники - Берестовиця. Уряд реагує на очікування жителів і підприємств, включно з перевізниками. Це рішення стало можливим завдяки посиленню охорони кордону з Білоруссю