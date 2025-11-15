Польща відновлює роботу двох прикордонних пунктів з білоруссю
Київ • УНН
Польща 17 листопада знову відкриє два пункти пропуску на кордоні з білоруссю: Бобровники-Берестовиця та Кузниця Білостоцька-Брузгі. Це рішення підтримає мешканців та бізнес, зокрема перевізників, дозволяючи пасажирське сполучення та обмежений рух вантажівок.
У понеділок, 17 листопада, Польща відновить роботу двох пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю - Бобровники-Берестовиця та Кузниця Білостоцька-Брузгі. Про це 14 листопада повідомив польський уряд, передає УНН.
У понеділок, 17 листопада, ми знову відкриємо два прикордонні переходи з Білоруссю у Підляському воєводстві. Міністр внутрішніх справ та адміністрації підписав постанову, яка відновить роботу переходів Кузниця-Білостоцька - Брузгі та Бобровники - Берестовиця. Уряд реагує на очікування жителів і підприємств, включно з перевізниками. Це рішення стало можливим завдяки посиленню охорони кордону з Білоруссю
Зазначається, що це рішення є жестом Польщі на підтримку мешканців та бізнесу, зокрема перевізників. Обидва пункти пропуску відкриють для пасажирського сполучення, а в Бобровниках також дозволять обмежений рух вантажівок.
Про поновлення пропуску через ці два пункти прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив наприкінці жовтня під час Форуму з питань згуртованості та прикордонного розвитку Євросоюзу у Білостоці. На думку Туска, переваги від відкриття переходів для поляків та підприємців більші, ніж ризики, пов'язані з цим.
Уряд контролюватиме роботу обох прикордонних переходів задля безпеки та, у разі виявлення будь-яких загроз, розгляне можливість їх повторного закриття
Зараз для пасажирів у Польщі відкрито перехід Тересполь-Брест, а для вантажного руху — автомобільний перехід Кукурики-Козловичі та залізничні переходи Кузьниця-Білостоцька-Гродно, Семянувка-Свіслоч і Тересполь-Брест.
Нагадаємо
У жовтні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про розгляд можливості відкриття переходів "Бобровики-Берестовиця" та "Кузниця-Брузьги", закритих у 2023 та 2021 роках. Це рішення є "пробним" і можливе завдяки посиленій охороні кордону.
