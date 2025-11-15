Польша возобновляет работу двух пограничных пунктов с Беларусью

$42.060.03
48.880.23
ukenru
14 ноября, 18:09 • 14902 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
14 ноября, 16:09 • 26507 просмотра
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 24157 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 22711 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48 • 20383 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30 • 16025 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27 • 38422 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 31249 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 53071 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
14 ноября, 07:50 • 31070 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Идите на войну в Украину, если поддерживаете ее": словацкие школьники встали и ушли во время встречи с ФицоVideo14 ноября, 15:35 • 9654 просмотра
В Донецкой области сестра с братом-агентом РФ корректировала удары по Силам обороны: они получили тюремные приговоры14 ноября, 15:47 • 4038 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 11853 просмотра
Апелляция оставила под стражей заместителя гендиректора филиала Энергоатома, которую разоблачили на систематическом взяточничестве14 ноября, 16:55 • 4486 просмотра
Епископы США осудили иммиграционную политику Трампа, призвав к "реформе"14 ноября, 17:31 • 3852 просмотра
публикации
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 38421 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 31249 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 28672 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 53070 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 281958 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кириакос Мицотакис
Александр Сырский
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Великобритания
Китай
Реклама
УНН Lite
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 11881 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 38421 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 17405 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 34079 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 29971 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Золото

Польша возобновляет работу двух пограничных пунктов с Беларусью

Киев • УНН

 • 536 просмотра

Польша 17 ноября снова откроет два пункта пропуска на границе с Беларусью: Бобровники-Берестовица и Кузница Белостокская-Брузги. Это решение поддержит жителей и бизнес, в частности перевозчиков, позволяя пассажирское сообщение и ограниченное движение грузовиков.

Польша возобновляет работу двух пограничных пунктов с Беларусью

В понедельник, 17 ноября, Польша возобновит работу двух пунктов пропуска на границе с Беларусью – Бобровники-Берестовица и Кузница Белостоцкая-Брузги. Об этом 14 ноября сообщило польское правительство, передает УНН.

В понедельник, 17 ноября, мы вновь откроем два пограничных перехода с Беларусью в Подляском воеводстве. Министр внутренних дел и администрации подписал постановление, которое возобновит работу переходов Кузница-Белостоцкая - Брузги и Бобровники - Берестовица. Правительство реагирует на ожидания жителей и предприятий, включая перевозчиков. Это решение стало возможным благодаря усилению охраны границы с Беларусью

- говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение является жестом Польши в поддержку жителей и бизнеса, в частности перевозчиков. Оба пункта пропуска откроют для пассажирского сообщения, а в Бобровниках также разрешат ограниченное движение грузовиков.

О возобновлении пропуска через эти два пункта премьер-министр Польши Дональд Туск объявил в конце октября во время Форума по вопросам сплоченности и приграничного развития Евросоюза в Белостоке. По мнению Туска, преимущества от открытия переходов для поляков и предпринимателей больше, чем риски, связанные с этим.

Правительство будет контролировать работу обоих пограничных переходов в целях безопасности и, в случае выявления каких-либо угроз, рассмотрит возможность их повторного закрытия

- подчеркнули в польском правительстве.

Сейчас для пассажиров в Польше открыт переход Тересполь-Брест, а для грузового движения — автомобильный переход Кукурыки-Козловичи и железнодорожные переходы Кузница-Белостоцкая-Гродно, Семянувка-Свислочь и Тересполь-Брест.

Напомним

В октябре премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о рассмотрении возможности открытия переходов "Бобровники-Берестовица" и "Кузница-Брузги", закрытых в 2023 и 2021 годах. Это решение является "пробным" и возможно благодаря усиленной охране границы.

На границе с Польшей еще один пункт пропуска подключили к системе EES: что это значит для путешественников03.11.25, 16:06 • 3238 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Беларусь
Европейский Союз
Дональд Туск
Польша