Польша возобновляет работу двух пограничных пунктов с Беларусью
Киев • УНН
Польша 17 ноября снова откроет два пункта пропуска на границе с Беларусью: Бобровники-Берестовица и Кузница Белостокская-Брузги. Это решение поддержит жителей и бизнес, в частности перевозчиков, позволяя пассажирское сообщение и ограниченное движение грузовиков.
В понедельник, 17 ноября, Польша возобновит работу двух пунктов пропуска на границе с Беларусью – Бобровники-Берестовица и Кузница Белостоцкая-Брузги. Об этом 14 ноября сообщило польское правительство, передает УНН.
В понедельник, 17 ноября, мы вновь откроем два пограничных перехода с Беларусью в Подляском воеводстве. Министр внутренних дел и администрации подписал постановление, которое возобновит работу переходов Кузница-Белостоцкая - Брузги и Бобровники - Берестовица. Правительство реагирует на ожидания жителей и предприятий, включая перевозчиков. Это решение стало возможным благодаря усилению охраны границы с Беларусью
Отмечается, что это решение является жестом Польши в поддержку жителей и бизнеса, в частности перевозчиков. Оба пункта пропуска откроют для пассажирского сообщения, а в Бобровниках также разрешат ограниченное движение грузовиков.
О возобновлении пропуска через эти два пункта премьер-министр Польши Дональд Туск объявил в конце октября во время Форума по вопросам сплоченности и приграничного развития Евросоюза в Белостоке. По мнению Туска, преимущества от открытия переходов для поляков и предпринимателей больше, чем риски, связанные с этим.
Правительство будет контролировать работу обоих пограничных переходов в целях безопасности и, в случае выявления каких-либо угроз, рассмотрит возможность их повторного закрытия
Сейчас для пассажиров в Польше открыт переход Тересполь-Брест, а для грузового движения — автомобильный переход Кукурыки-Козловичи и железнодорожные переходы Кузница-Белостоцкая-Гродно, Семянувка-Свислочь и Тересполь-Брест.
Напомним
В октябре премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о рассмотрении возможности открытия переходов "Бобровники-Берестовица" и "Кузница-Брузги", закрытых в 2023 и 2021 годах. Это решение является "пробным" и возможно благодаря усиленной охране границы.
