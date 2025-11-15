Польша возобновляет работу двух пограничных пунктов с Беларусью

Польша 17 ноября снова откроет два пункта пропуска на границе с Беларусью: Бобровники-Берестовица и Кузница Белостокская-Брузги. Это решение поддержит жителей и бизнес, в частности перевозчиков, позволяя пассажирское сообщение и ограниченное движение грузовиков.