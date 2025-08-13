Польща розкрила, хто представляв її на зустрічі з Трампом і Зеленським
Польські ЗМІ повідомили про участь нового польського президента Кароля Навроцького в зустрічі з Володимиром Зеленським, яка сталась після онлайн-зустрічі з Дональдом Трампом. Речник президента Рафал Лескієвіч спростував інформацію про участь прем'єр-міністра Дональда Туска у зустрічі з президентом США.
Керівництво Польщі взяло участь у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і лідерами країн-членів Європейського Союзу після онлайн-розмови з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомили польські ЗМІ, передає УНН.
Деталі
Як повідомляє polsatnews, у онлайн-зустрічі з Трампом взяв участь новий польський президент Кароль Навроцький. Про це заявив повідомив речник президента Рафал Лескієвіч.
Водночас The Guardian повідомляв, що у даній зустрічі брав участь і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск - про це повідомляла і канцелярія голови уряду.
Однак той же Рафал Лескієвіч у коментарі polsatnews спростував інформацію про участь Туска саме у цій зустрічі. Своєю чергою, речник уряду Адам Шлапка повідомив, що Туск взяв участь у двох зустрічах з європейськими лідерами щодо України, тоді як президент Кароль Навроцький представляв Польщу на зустрічі з Трампом.
Нагадаємо
Президент Франції Еммануель Макрон після онлайн-зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом сказав, що "бажанням" США під час саміту з главою кремля володимиром путіним на Алясці є досягнення припинення вогню.