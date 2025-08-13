$41.430.02
Ексклюзив
14:07 • 5860 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13:29 • 10842 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
12:02 • 25078 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06 • 32712 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 61047 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 33924 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 57965 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:29 • 27524 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 65380 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
13 серпня, 06:01 • 34675 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
Польща розкрила, хто представляв її на зустрічі з Трампом і Зеленським

Київ • УНН

 • 1360 перегляди

Польські ЗМІ повідомили про участь нового польського президента Кароля Навроцького в зустрічі з Володимиром Зеленським, яка сталась після онлайн-зустрічі з Дональдом Трампом. Речник президента Рафал Лескієвіч спростував інформацію про участь прем'єр-міністра Дональда Туска у зустрічі з президентом США.

Польща розкрила, хто представляв її на зустрічі з Трампом і Зеленським

Керівництво Польщі взяло участь у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і лідерами країн-членів Європейського Союзу після онлайн-розмови з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомили польські ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє polsatnews, у онлайн-зустрічі з Трампом взяв участь новий польський президент Кароль Навроцький. Про це заявив повідомив речник президента Рафал Лескієвіч.

Водночас The Guardian повідомляв, що у даній зустрічі брав участь і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск - про це повідомляла і канцелярія голови уряду.

Однак той же Рафал Лескієвіч у коментарі polsatnews спростував інформацію про участь Туска саме у цій зустрічі. Своєю чергою, речник уряду Адам Шлапка повідомив, що Туск взяв участь у двох зустрічах з європейськими лідерами щодо України, тоді як президент Кароль Навроцький представляв Польщу на зустрічі з Трампом.

Нагадаємо

Президент Франції Еммануель Макрон після онлайн-зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом сказав, що "бажанням" США під час саміту з главою кремля володимиром путіним на Алясці є досягнення припинення вогню.

Євген Устименко

