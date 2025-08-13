Польша раскрыла, кто представлял ее на встрече с Трампом и Зеленским

Руководство Польши приняло участие во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран-членов Европейского Союза после онлайн-разговора с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщили польские СМИ, передает УНН.

Детали

Как сообщает polsatnews, в онлайн-встрече с Трампом принял участие новый польский президент Кароль Навроцкий. Об этом заявил представитель президента Рафал Лескиевич.

В то же время The Guardian сообщал, что в данной встрече принимал участие и премьер-министр Польши Дональд Туск - об этом сообщала и канцелярия главы правительства.

Однако тот же Рафал Лескиевич в комментарии polsatnews опроверг информацию об участии Туска именно в этой встрече. В свою очередь, представитель правительства Адам Шлапка сообщил, что Туск принял участие в двух встречах с европейскими лидерами по Украине, тогда как президент Кароль Навроцкий представлял Польшу на встрече с Трампом.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон после онлайн-встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом сказал, что "желанием" США во время саммита с главой кремля владимиром путиным на Аляске является достижение прекращения огня.