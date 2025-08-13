$41.430.02
Эксклюзив
14:07 • 7668 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13:29 • 12420 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
12:02 • 28097 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
10:06 • 35653 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 66211 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 36007 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 61673 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 68119 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01 • 34994 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 81759 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Польша раскрыла, кто представлял ее на встрече с Трампом и Зеленским

Киев • УНН

 • 2216 просмотра

Польские СМИ сообщили об участии нового польского президента Кароля Навроцкого во встрече с Владимиром Зеленским, которая состоялась после онлайн-встречи с Дональдом Трампом. Представитель президента Рафал Лескевич опроверг информацию об участии премьер-министра Дональда Туска во встрече с президентом США.

Польша раскрыла, кто представлял ее на встрече с Трампом и Зеленским

Руководство Польши приняло участие во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран-членов Европейского Союза после онлайн-разговора с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщили польские СМИ, передает УНН.

Детали

Как сообщает polsatnews, в онлайн-встрече с Трампом принял участие новый польский президент Кароль Навроцкий. Об этом заявил представитель президента Рафал Лескиевич.

В то же время The Guardian сообщал, что в данной встрече принимал участие и премьер-министр Польши Дональд Туск - об этом сообщала и канцелярия главы правительства.

Однако тот же Рафал Лескиевич в комментарии polsatnews опроверг информацию об участии Туска именно в этой встрече. В свою очередь, представитель правительства Адам Шлапка сообщил, что Туск принял участие в двух встречах с европейскими лидерами по Украине, тогда как президент Кароль Навроцкий представлял Польшу на встрече с Трампом.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон после онлайн-встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом сказал, что "желанием" США во время саммита с главой кремля владимиром путиным на Аляске является достижение прекращения огня.

Евгений Устименко

Хранитель
Дональд Трамп
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Польша