Польша раскрыла, кто представлял ее на встрече с Трампом и Зеленским
Киев • УНН
Польские СМИ сообщили об участии нового польского президента Кароля Навроцкого во встрече с Владимиром Зеленским, которая состоялась после онлайн-встречи с Дональдом Трампом. Представитель президента Рафал Лескевич опроверг информацию об участии премьер-министра Дональда Туска во встрече с президентом США.
Руководство Польши приняло участие во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран-членов Европейского Союза после онлайн-разговора с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщили польские СМИ, передает УНН.
Детали
Как сообщает polsatnews, в онлайн-встрече с Трампом принял участие новый польский президент Кароль Навроцкий. Об этом заявил представитель президента Рафал Лескиевич.
В то же время The Guardian сообщал, что в данной встрече принимал участие и премьер-министр Польши Дональд Туск - об этом сообщала и канцелярия главы правительства.
Однако тот же Рафал Лескиевич в комментарии polsatnews опроверг информацию об участии Туска именно в этой встрече. В свою очередь, представитель правительства Адам Шлапка сообщил, что Туск принял участие в двух встречах с европейскими лидерами по Украине, тогда как президент Кароль Навроцкий представлял Польшу на встрече с Трампом.
Напомним
Президент Франции Эммануэль Макрон после онлайн-встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом сказал, что "желанием" США во время саммита с главой кремля владимиром путиным на Аляске является достижение прекращения огня.