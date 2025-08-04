Польща до 2030 року стане третьою в Європі за кількістю танків

Польща уклала контракт із Південною Кореєю на понад 6 мільярдів євро для закупівлі ще 180 танків K2. Після реалізації угоди країна матиме понад 1 100 танків - більше, ніж у Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії разом узяті. Про це інформує УНН з посиланням на Euronews.

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Зазначається, що угода, вартість якої перевищує 6 млрд євро, є останнім етапом військової експансії Польщі, що зумовлено війною в Україні та кризою на білоруському кордоні, яка триває з 2021 року.

Зараз Польща виділяє на оборону 4,7% свого ВВП, що є найвищим показником серед усіх країн НАТО в відносному вираженні.

Це велика угода для безпеки нашої батьківщини, для нашої оборонної промисловості. Ця угода розпочинає процес відновлення виробництва танків у нашій країні – написав віцепрем'єр-міністр і глава Міністерства оборони Владислав Косіняк-Камиш в X.

Після завершення угоди, який передбачає постачання 61 танка польського виробництва, загальна кількість танків у Польщі сягне 1 100 одиниць.

Для порівняння, у Німеччини, Італії, Великої Британії та Франції разом узятих наразі є 950 танків. Лише дві країни НАТО – Туреччина та Греція – матимуть більше танків, ніж Польща, після завершення угоди.

Туреччина наразі має 2 238 танків, а Греція – 1

Закупівля Польщею танків у Південної Кореї почалася 2022 року, і тодішній міністр оборони Маріуш Блащак назвав це "безпрограшною ситуацією" для обох країн - йдеться у матеріалі.

За даними Euronews, у минулому Польща також купувала у Південної Кореї реактивні артилерійські установки K239 Chunmoo, легкі бойові літаки FA-50 та самохідні гаубиці K9.

Польща також закупила у США танки Abrams, вертольоти Apache, артилерійські установки HIMARS та системи протиракетної оборони Patriot. Міністр оборони США Піт Хегсет під час першого офіційного візиту назвав Польщу "зразковим союзником НАТО".

Крім 180 танків, нова угода включає 81 допоміжну машину, навчання матеріально-технічного забезпечення, повну програму обслуговування та ремонту, а також положення про передачу технологій.

Нагадаємо

Польща інвестує 2,4 млрд злотих у державну оборонну групу PGZ для п'ятикратного збільшення виробництва 155-мм та 120-мм артилерійських снарядів. Це дозволить зменшити залежність від імпорту та посилити обороноздатність країни.

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