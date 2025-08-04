Польша к 2030 году станет третьей в Европе по количеству танков
Киев • УНН
Польша подписала контракт на более чем 6 миллиардов евро с Южной Кореей на закупку дополнительных 180 танков K2, что увеличит ее танковый парк до 1100 единиц. Это сделает страну одной из ведущих танковых держав НАТО, превзойдя по количеству танков Великобританию, Германию, Францию и Италию вместе взятые.
Польша заключила контракт с Южной Кореей на сумму более 6 миллиардов евро на закупку еще 180 танков K2. После реализации соглашения страна будет иметь более 1100 танков - больше, чем Великобритания, Германия, Франция и Италия вместе взятые. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
Детали
Отмечается, что соглашение, стоимость которого превышает 6 млрд евро, является последним этапом военной экспансии Польши, что обусловлено войной в Украине и кризисом на белорусской границе, который продолжается с 2021 года.
Сейчас Польша выделяет на оборону 4,7% своего ВВП, что является самым высоким показателем среди всех стран НАТО в относительном выражении.
Это большое соглашение для безопасности нашей родины, для нашей оборонной промышленности. Это соглашение начинает процесс восстановления производства танков в нашей стране
После завершения соглашения, которое предусматривает поставку 61 танка польского производства, общее количество танков в Польше достигнет 1100 единиц.
Для сравнения, у Германии, Италии, Великобритании и Франции вместе взятых сейчас есть 950 танков. Только две страны НАТО – Турция и Греция – будут иметь больше танков, чем Польша, после завершения соглашения.
Турция сейчас имеет 2238 танков, а Греция – 1
Закупка Польшей танков у Южной Кореи началась в 2022 году, и тогдашний министр обороны Мариуш Блащак назвал это "беспроигрышной ситуацией" для обеих стран
По данным Euronews, в прошлом Польша также покупала у Южной Кореи реактивные артиллерийские установки K239 Chunmoo, легкие боевые самолеты FA-50 и самоходные гаубицы K9.
Польша также закупила у США танки Abrams, вертолеты Apache, артиллерийские установки HIMARS и системы противоракетной обороны Patriot. Министр обороны США Пит Хегсет во время первого официального визита назвал Польшу "образцовым союзником НАТО".
Помимо 180 танков, новое соглашение включает 81 вспомогательную машину, обучение материально-технического обеспечения, полную программу обслуживания и ремонта, а также положения о передаче технологий.
Напомним
Польша инвестирует 2,4 млрд злотых в государственную оборонную группу PGZ для пятикратного увеличения производства 155-мм и 120-мм артиллерийских снарядов. Это позволит уменьшить зависимость от импорта и усилить обороноспособность страны.
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