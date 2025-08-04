Польша к 2030 году станет третьей в Европе по количеству танков

Польша заключила контракт с Южной Кореей на сумму более 6 миллиардов евро на закупку еще 180 танков K2. После реализации соглашения страна будет иметь более 1100 танков - больше, чем Великобритания, Германия, Франция и Италия вместе взятые. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Отмечается, что соглашение, стоимость которого превышает 6 млрд евро, является последним этапом военной экспансии Польши, что обусловлено войной в Украине и кризисом на белорусской границе, который продолжается с 2021 года.

Сейчас Польша выделяет на оборону 4,7% своего ВВП, что является самым высоким показателем среди всех стран НАТО в относительном выражении.

Это большое соглашение для безопасности нашей родины, для нашей оборонной промышленности. Это соглашение начинает процесс восстановления производства танков в нашей стране – написал вице-премьер-министр и глава Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш в X.

После завершения соглашения, которое предусматривает поставку 61 танка польского производства, общее количество танков в Польше достигнет 1100 единиц.

Для сравнения, у Германии, Италии, Великобритании и Франции вместе взятых сейчас есть 950 танков. Только две страны НАТО – Турция и Греция – будут иметь больше танков, чем Польша, после завершения соглашения.

Турция сейчас имеет 2238 танков, а Греция – 1

Закупка Польшей танков у Южной Кореи началась в 2022 году, и тогдашний министр обороны Мариуш Блащак назвал это "беспроигрышной ситуацией" для обеих стран - говорится в материале.

По данным Euronews, в прошлом Польша также покупала у Южной Кореи реактивные артиллерийские установки K239 Chunmoo, легкие боевые самолеты FA-50 и самоходные гаубицы K9.

Польша также закупила у США танки Abrams, вертолеты Apache, артиллерийские установки HIMARS и системы противоракетной обороны Patriot. Министр обороны США Пит Хегсет во время первого официального визита назвал Польшу "образцовым союзником НАТО".

Помимо 180 танков, новое соглашение включает 81 вспомогательную машину, обучение материально-технического обеспечения, полную программу обслуживания и ремонта, а также положения о передаче технологий.

Напомним

Польша инвестирует 2,4 млрд злотых в государственную оборонную группу PGZ для пятикратного увеличения производства 155-мм и 120-мм артиллерийских снарядов. Это позволит уменьшить зависимость от импорта и усилить обороноспособность страны.

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