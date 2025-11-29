Польща активізувала військову авіацію та ППО через удари рф по Україні

$42.190.11
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
28 листопада, 20:59 • 21674 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 25732 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 30906 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 42576 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 27884 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03 • 21310 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 42805 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 23025 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 19343 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Популярнi новини
Після російських фейкових заяв про захоплення Куп'янська там фіксувалося лише 40 абонентів радіообміну – Сирський 28 листопада, 20:49 • 6444 перегляди
Київ під комбінованою атакою рф: у столиці численні пожежі, пошкоджені багатоповерхівки28 листопада, 23:08 • 6930 перегляди
Кабмін звільнив Григоренко з посади першого заступника міністра культури28 листопада, 23:52 • 7480 перегляди
У Києві підтверджено загибель людини внаслідок атаки рф01:37 • 6356 перегляди
Кількість постраждалих у Києві зросла до 11: в ДСНС показали наслідкиPhoto03:02 • 10887 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 42579 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 34076 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 42808 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 41518 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 46368 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 27894 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 45646 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 65551 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 97727 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 112499 перегляди
Польща активізувала військову авіацію та ППО через удари рф по Україні

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Польща 29 листопада активізувала військову авіацію та привела в готовність наземні системи ППО у відповідь на удари рф по Україні. Ці дії мають превентивний характер для забезпечення безпеки повітряного простору.

Польща активізувала військову авіацію та ППО через удари рф по Україні

У суботу, 29 листопада у зв’язку з ударами рф по об’єктах на території України, у польському повітряному просторі активізовано військову авіацію та приведено в стан готовності наземні системи протиповітряної оборони. Про це інформує Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі Х, передає УНН.

Відповідно до чинних процедур, Оперативний командувач РП активізував необхідні сили і засоби, які є в його розпорядженні. Винищувачі були підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені в стан готовності

- йдеться у дописі.

Зазначається, що дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору, особливо в районах, прилеглих до загрозливих зон.

"Оперативне командування РСЗ здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили та засоби перебувають у стані готовності до негайного реагування", - повідомляє оперативне командування Збройних сил Польщі.

Нагадаємо

У ніч на 29 листопада рф знову здійснила комбінований удар по Києву.

У кількох районах столиці внаслідок ударів зафіксовано пошкодження багатоповерхівок, пожежу в приватному секторі. 

Міська влада повідомила, що через ворожий обстріл загинуло двоє людей, ще 15 постраждали, серед них одна дитина. 

Західна частина Києва залишилася без світла під час комбінованої атаки - Кличко29.11.25, 06:30 • 4940 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Україна
Київ
Польща