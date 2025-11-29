Польща активізувала військову авіацію та ППО через удари рф по Україні

У суботу, 29 листопада у зв’язку з ударами рф по об’єктах на території України, у польському повітряному просторі активізовано військову авіацію та приведено в стан готовності наземні системи протиповітряної оборони. Про це інформує Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі Х, передає УНН.

Відповідно до чинних процедур, Оперативний командувач РП активізував необхідні сили і засоби, які є в його розпорядженні. Винищувачі були підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені в стан готовності - йдеться у дописі.

Зазначається, що дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору, особливо в районах, прилеглих до загрозливих зон.

"Оперативне командування РСЗ здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили та засоби перебувають у стані готовності до негайного реагування", - повідомляє оперативне командування Збройних сил Польщі.

Нагадаємо

У ніч на 29 листопада рф знову здійснила комбінований удар по Києву.

У кількох районах столиці внаслідок ударів зафіксовано пошкодження багатоповерхівок, пожежу в приватному секторі.

Міська влада повідомила, що через ворожий обстріл загинуло двоє людей, ще 15 постраждали, серед них одна дитина.

