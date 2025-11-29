Польша активизировала военную авиацию и ПВО из-за ударов РФ по Украине

В субботу, 29 ноября, в связи с ударами РФ по объектам на территории Украины, в польском воздушном пространстве активизирована военная авиация и приведены в состояние готовности наземные системы противовоздушной обороны. Об этом информирует Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х, передает УНН.

В соответствии с действующими процедурами, Оперативный командующий РП активизировал необходимые силы и средства, которые есть в его распоряжении. Истребители были подняты в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности - говорится в сообщении.

Отмечается, что действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к угрожающим зонам.

"Оперативное командование РСЗ осуществляет мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства находятся в состоянии готовности к немедленному реагированию", - сообщает оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Напомним

В ночь на 29 ноября РФ снова совершила комбинированный удар по Киеву.

В нескольких районах столицы в результате ударов зафиксированы повреждения многоэтажек, пожар в частном секторе.

Городские власти сообщили, что из-за вражеского обстрела погибли два человека, еще 15 пострадали, среди них один ребенок.

Западная часть Киева осталась без света во время комбинированной атаки - Кличко