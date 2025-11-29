$42.190.11
"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обыскова
28 ноября, 20:59 • 21530 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39 • 25663 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22 • 30843 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 42500 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 27849 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03 • 21292 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 42766 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 23015 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17 • 19334 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Польша активизировала военную авиацию и ПВО из-за ударов РФ по Украине

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Польша 29 ноября активизировала военную авиацию и привела в готовность наземные системы ПВО в ответ на удары РФ по Украине. Эти действия носят превентивный характер для обеспечения безопасности воздушного пространства.

Польша активизировала военную авиацию и ПВО из-за ударов РФ по Украине

В субботу, 29 ноября, в связи с ударами РФ по объектам на территории Украины, в польском воздушном пространстве активизирована военная авиация и приведены в состояние готовности наземные системы противовоздушной обороны. Об этом информирует Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х, передает УНН.

В соответствии с действующими процедурами, Оперативный командующий РП активизировал необходимые силы и средства, которые есть в его распоряжении. Истребители были подняты в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности

- говорится в сообщении.

Отмечается, что действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к угрожающим зонам.

"Оперативное командование РСЗ осуществляет мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства находятся в состоянии готовности к немедленному реагированию", - сообщает оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Напомним

В ночь на 29 ноября РФ снова совершила комбинированный удар по Киеву.

В нескольких районах столицы в результате ударов зафиксированы повреждения многоэтажек, пожар в частном секторе.

Городские власти сообщили, что из-за вражеского обстрела погибли два человека, еще 15 пострадали, среди них один ребенок.

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Военное положение
Война в Украине
Украина
Киев
Польша