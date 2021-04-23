Політичне лобі іноземних компаній вбиває українського підприємця – експерт

Так, Владислав Дзівідзінський наголосив, що він як представник малого бізнесу, який постійно комунікує з представниками середнього бізнесу, давно ознайомлений з цією проблемою.

Цитата:

"Великі компанії давно захопили ринок і дуже часто диктують умови. Для них немає меж суверенних держав – вони побачать лише ринки збуту. (…) Єдине питання, що у нас не було і немає єдиної державної політики. Це призвело до того, що сьогодні захисту українського малого бізнесу за рахунок підтримки економічних державних програм немає, і великі іноземні компанії, коли заходять до нас, переслідують виключно свою мету. При цьому домовляються з ключовими відповідними інституціями або персоналіями в Україні, що є вже не офіційною частиною інвестицій", - пояснює Дзівідзінський.

Деталі

Політолог відзначає, що зараз будь-яка велика іноземна компанія під фасадом інвестора знає, "до якого міністра чи через якого радника підійти, скільки грошей віддати для того, щоб отримати необхідні дозволи". Натомість — українському малому чи середньому підприємству майже неможливо отримати захист чи підтримку від представників державної влади через потужне лобіювання своїх інтересів великими іноземними компаніями.

"Тому проблема є системною, багаторічною, складною. І без державної політики, закріпленої законами, без системного розвитку підтримки малого бізнесу не лише словами, а й діями, без створення конкурентних умов – це коли великі компанії втратять преференції задля того, щоб середній і малий бізнес міг розвиватися – покращення в цьому напрямку не варто очікувати", - пояснює політолог, підкреслюючи, що дії Scania у політичному лобіюванні своїх інтересів лише симптом окресленої проблеми.

Політичне лобіювання інтересів Scania

Після програшу у суді першої інстанції своєму колишньому українському дилеру "Журавлина", шведський виробник вантажівок Scania підключив усі доступні політичні інструменти впливу на державний апарат і судову владу. Так, позицію Scania у пресі неодноразово озвучував посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг, називаючи українську систему правосуддя корумпованою, через що подальші шведські інвестиції можуть опинитись під питанням.

Scania Україна також заручились підтримкою народних депутатів зі “Слуги народу”, зокрема, голови Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань захисту прав інвесторів Галини Янченко, яка у своєму блозі чітко озвучує позицію лише шведської компанії та свої сумніви у неупередженості суду першої інстанції.

Навіть під час судового процесу Scania влаштувала безкоштовний тест-драйв, екскурсію і “обід в колі друзів однодумців” народним депутатам від “Слуги народу” голові Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань захисту прав інвесторів Галині Янченко та Денису Маслову. Після чого “слуга народу” Галина Янченко вкотре публічно в судовому спорі двох інвесторів — українського та іноземного — підтримала шведську Scania.

Представники Посольства Швеції та помічники народної депутатки Галини Янченко також присутні на кожному апеляційному засіданні у справі Scania проти “Журавлини”.

Scania навіть зробила спробу поскаржитись Міністерству юстиції та пригрозити міжнародними судами через рішення українського суду першої інстанції не на їхню користь.

Варто віддати належне неупередженості Мін’юсту: у відомстві наголосили, “що незалежність і недоторканність суддів гарантується Конституцією і законами України, а вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється”, тож “Міністерство не має права впливати на судові органи та на судовий процес”.

“Мін’юст має повноваження на врегулювання спорів, але не має права підміняти собою суди”, — наголосили там, запропонувавши учасникам спору користуватися правом на відстоювання своїх інтересів у законний спосіб — судовому порядку.

У Раді бізнес-омбудсмена, які так само як і парламентська ТСК з питань захисту прав інвесторів, повинні відстоювати інтереси українського та іноземного бізнесу за умови незаконного свавілля органів державної влади, УНН пояснили, що не втручатимуться у конфлікт шведського гіганта Scania та українського підприємства. Там неупереджено наголосили, що судові процеси між двома суб’єктами господарювання не належать до компетенції Ради бізнес-омбудсмена.

Доповнення

Нагадаємо, Scania нещодавно розмістила на рекламному борді заклик до суддів поруч з будівлею суду, в якому розглядається їх апеляція проти українського підприємства "Журавлина". Експерти оцінюють це як ще одну спроба опосередкованого тиску на суддів.

Раніше Scania потрапила у міжнародний скандал із корупцією в державних органах влади Індії: представники компанії давали хабарі представникам влади країни за виграші у державних тендерах.