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Іспанський сором: шведська Scania розмістила білборд поруч з судом, який розглядає їх справу

Іспанський сором: шведська Scania розмістила білборд поруч з судом, який розглядає їх справу

Київ • УНН

 • 29770 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Шведський виробник вантажівок Scania розмістив на рекламному щиті заклик до суддів поруч з будівлею суду, в якому розглядається їх апеляція проти українського підприємства "Журавлина". Про це повідомляє УНН.

Так, шведський виробник вантажівок Scania розмістив білборд поруч з будівлею Північного апеляційного суду міста Києва, який розглядає їх апеляцію проти українського підприємства "Журавлина". Рекламний щит, розташований за 100 метрів від будівлі суду, говорить: "Верховенство права - запорука інвестицій".

Адвокат Київської обласної колегії адвокатури Іван Пасікун впевнений, що таким чином Scania намагається впливати на рішення суддів.

"Чесно кажучи, це якийсь іспанський сором. Компанія, яка ще недавно зізналася в тому, що систематично займалася хабарництвом в Індії, прямо зараз намагається чинити тиск на український суд. Білборди, які закликають прийняти бажане для компанії рішення, розклеюються в радіусі ста метрів біля київського суду! (...) Як це варто сприймати? Як прояв неповаги і чинення тиску на український суд або завуальований шантаж України тим, що можуть припинити інвестиції", - припускає Пасікун.

Варто відзначити, що білборди зі схожим змістом Scania вже розвішувала по Києву відразу після свого програшу в суді першої інстанції про компенсацію 123 млн грн українському підприємству "Журавлина". Тоді ж іноземна компанія підключила власний топ-менеджмент, ЗМІ, народних депутатів, парламентську спецкомісію з питань захисту прав інвесторів, посольство Швеції і мотивованих експертів в соціальних мережах. Генеральний директор "Scania Україна" Хокан Йюде в своєму інтерв'ю незадовго до апеляційного судового засідання відзначав, що саме українська "корумпована" судова система, яка не виносить рішень на їхню користь, не дозволяє Scania повноцінно працювати в Україні.

Застосування преси, білбордів та політики є поганим сигналом як для Scania, яка це робить, так і для компанії, проти якої це робиться, відзначає аналітик і фахівець з побудови репутації Тарас Семенюк.

"У конфлікті Scania і "Журавлина" цілком очевидно, що хто має рацію, а хто ні, повинен визначити суд. Чим можуть користуватися іноземні компанії в цьому випадку? Тим, що апелюють до необ'єктивності судів в Україні і руйнуванням репутації конкретних суддів. Такий аргумент використовується дуже часто, але не дивлячись на це я так кажу: суд є суд, яким би він не був. І якщо ваші аргументи залізобетонні, на вашу користь, то суд не буде виносити абсолютно помилкове рішення, якщо на це немає підстав", - вважає Семенюк.

У свою чергу перший віце-президент громадської організації "Український транспортний союз" Володимир Балін вважає, що Scania дискредитацією суду першої інстанції намагається чинити тиск на неупередженість апеляційного суду.

"Я бачу в цьому неприпустимість того, що іноземна компанія намагається тиснути на наш суд. Я не люблю нашу судову систему і вважаю, що її треба реформувати. Однак впливати на суд іноземцям, або українцям - без різниці - це неприпустимо. У цьому випадку чітко видно як іноземний бізнес зараз чинить тиск на суд", - підкреслив раніше він.

Примітно, що після програшу Scania в суді посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг натякав у пресі, що дистриб'ютор шведських вантажівок обов'язково помітить "здатність українських судів забезпечувати правосуддя вільне від корупції".

На думку юриста Ростислава Кравця така позиція посла демонструє принизливе ставлення до України.
"Тут треба питання вирішувати на дипломатичному рівні, так як посол намагається втрутитися в суто комерційний процес. І, може, він якимось чином навіть може бути в цьому зацікавлений", - припустив Кравець.

Варто також відзначити, що залучити до справи Міністерство юстиції Scania не вдалося: на заяву шведської компанії в українському відомстві стримано відповіли, "що незалежність і недоторканність суддів гарантується Конституцією і законами України, а вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється", тому "Міністерство не має права впливати на судові органи і на судовий процес".

Доповнення

Нагадаємо, судові процеси між дистриб'ютором шведських вантажівок Scania і українським підприємством "Журавлина" тривають ось уже майже дев'ять років. Засідання апеляційного суду, перед яким Scania постаралася розмістити свій білборд, було заплановано на п'ятницю, 9 квітня. Але у зв'язку з хворобою судді Ткаченко Б.О. розгляд справи перенесено і про дату наступного засідання поки інформації немає.

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