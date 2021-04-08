Испанский стыд: шведская Scania разместила билборд рядом с судом, который рассматривает их дело
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Шведский производитель грузовиков Scania разместил на рекламном щите призыв к судьям рядом со зданием суда, в котором рассматривается их апелляция против украинского предприятия “Журавлына”. Об этом сообщает УНН.
Так, шведский производитель грузовиков Scania разместил билборд рядом со зданием Северного апелляционного суда города Киева, который рассматривает их апелляцию против украинского предприятия “Журавлына”. Рекламный щит, расположенный в 100 метрах от здания суда, гласит: “Верховенство права — залог инвестиций”.
Адвокат Киевской областной коллегии адвокатуры Иван Пасикун уверен, что таким образом Scania пытается влиять на решение судей.
“Честно говоря, это какой-то испанский стыд. Компания, которая еще недавно призналась в том, что систематично занималась взяточничеством в Индии, прямо сейчас пытается оказать давление на украинский суд. Билборды, призывающие принять угодное компании решение, расклеиваются в радиусе ста метров возле киевского суда!(...) Как это стоит воспринимать? Как проявление неуважения и оказание давления на украинский суд или завуалированный шантаж Украины тем, что могут прекратить инвестиции”, — предполагает Пасикун.
Стоит отметить, что билборды с похожим содержанием Scania уже развешивала по Киеву сразу после своего проигрыша в суде первой инстанции о компенсации 123 млн грн украинскому предприятию “Журавлына”. Тогда же иностранная компания подключила собственный топ-менеджмент, СМИ, народных депутатов, парламентскую спецкомисию по вопросам защиты прав инвесторов, посольство Швеции и мотивированных экспертов в социальных сетях. Генеральный директор “Scania Украина” Хокан Йюде в своем интервью незадолго до апелляционного судебного заседания отмечал, что именно украинская “коррумпированная” судебная система, которая не выносит решений в их пользу, не позволяет Scania полноценно работать в Украине.
Применение прессы, билбордов и политики является плохим сигналом как для Scania, которая это делает, так и для компании, против которой это делается, отмечает аналитик и специалист по построению репутации Тарас Семенюк.
“В конфликте Scania и „Журавлына“ вполне очевидно, что кто прав, а кто нет, должен определить суд. Чем могут пользоваться иностранные компании в этом случае? Тем, что апеллируют к необъективности судов в Украине и разрушением репутации конкретных судей. Такой аргумент используется очень часто, но несмотря на это я так говорю: суд есть суд, каким бы он ни был. И если ваши аргументы железобетонные, в вашу пользу, то суд не будет выносить абсолютно ложное решение, если на это нет оснований”, — считает Семенюк.
В свою очередь первый вице-президент общественной организации “Украинский транспортный союз” Владимир Балин считает, что Scania дискредитацией суда первой инстанции пытается оказывать давление на беспристрастность апелляционного суда.
“Я вижу в этом недопустимость того, что иностранная компания пытается давить на наш суд. Я не обожаю нашу судебную систему и считаю, что ее надо реформировать. Однако влиять на суд иностранцам, или украинцам — без разницы — это недопустимо. В этом случае четко видно как иностранный бизнес сейчас оказывает давление на суд”, — подчеркнул ранее он.
Примечательно, что после проигрыша Scania в суде посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг намекал в прессе, что дистрибьютор шведских грузовиков обязательно заметит “способность украинских судов обеспечивать правосудие свободное от коррупции”.
По мнению юриста Ростислава Кравца такая позиция посла демонстрирует унизительное отношение к Украине.
“Здесь надо вопрос решать на дипломатическом уровне, так как посол пытается вмешаться в сугубо коммерческий процесс. И, может, он каким-то образом даже может быть в этом заинтересован”, — предположил Кравец.
Стоит также отметить, что вовлечь в дело Министерство юстиции Scania не удалось: на заявление шведской компании в украинском ведомстве сдержанно ответили, “что независимость и неприкосновенность судей гарантируется Конституцией и законами Украины, а влияние на судей любым способом запрещается”, поэтому “Министерство не имеет права влиять на судебные органы и на судебный процесс”.
Дополнение
Напомним, судебные процессы между дистрибьютором шведских грузовиков Scania и украинским предприятием “Журавлына” продолжаются вот уже почти девять лет. Заседание апелляционного суда, перед которым Scania постаралась разместить свой билборд, было запланировано на пятницу, 9 апреля. Но в связи с болезнью судьи Ткаченко Б.О. рассмотрение дела перенесено и о дате следующего заседания пока информации нет.