Испанский стыд: шведская Scania разместила билборд рядом с судом, который рассматривает их дело

Так, шведский производитель грузовиков Scania разместил билборд рядом со зданием Северного апелляционного суда города Киева, который рассматривает их апелляцию против украинского предприятия “Журавлына”. Рекламный щит, расположенный в 100 метрах от здания суда, гласит: “Верховенство права — залог инвестиций”.

Адвокат Киевской областной коллегии адвокатуры Иван Пасикун уверен, что таким образом Scania пытается влиять на решение судей.

“Честно говоря, это какой-то испанский стыд. Компания, которая еще недавно призналась в том, что систематично занималась взяточничеством в Индии, прямо сейчас пытается оказать давление на украинский суд. Билборды, призывающие принять угодное компании решение, расклеиваются в радиусе ста метров возле киевского суда!(...) Как это стоит воспринимать? Как проявление неуважения и оказание давления на украинский суд или завуалированный шантаж Украины тем, что могут прекратить инвестиции”, — предполагает Пасикун.

Стоит отметить, что билборды с похожим содержанием Scania уже развешивала по Киеву сразу после своего проигрыша в суде первой инстанции о компенсации 123 млн грн украинскому предприятию “Журавлына”. Тогда же иностранная компания подключила собственный топ-менеджмент, СМИ, народных депутатов, парламентскую спецкомисию по вопросам защиты прав инвесторов, посольство Швеции и мотивированных экспертов в социальных сетях. Генеральный директор “Scania Украина” Хокан Йюде в своем интервью незадолго до апелляционного судебного заседания отмечал, что именно украинская “коррумпированная” судебная система, которая не выносит решений в их пользу, не позволяет Scania полноценно работать в Украине.

Применение прессы, билбордов и политики является плохим сигналом как для Scania, которая это делает, так и для компании, против которой это делается, отмечает аналитик и специалист по построению репутации Тарас Семенюк.

“В конфликте Scania и „Журавлына“ вполне очевидно, что кто прав, а кто нет, должен определить суд. Чем могут пользоваться иностранные компании в этом случае? Тем, что апеллируют к необъективности судов в Украине и разрушением репутации конкретных судей. Такой аргумент используется очень часто, но несмотря на это я так говорю: суд есть суд, каким бы он ни был. И если ваши аргументы железобетонные, в вашу пользу, то суд не будет выносить абсолютно ложное решение, если на это нет оснований”, — считает Семенюк.

В свою очередь первый вице-президент общественной организации “Украинский транспортный союз” Владимир Балин считает, что Scania дискредитацией суда первой инстанции пытается оказывать давление на беспристрастность апелляционного суда.

“Я вижу в этом недопустимость того, что иностранная компания пытается давить на наш суд. Я не обожаю нашу судебную систему и считаю, что ее надо реформировать. Однако влиять на суд иностранцам, или украинцам — без разницы — это недопустимо. В этом случае четко видно как иностранный бизнес сейчас оказывает давление на суд”, — подчеркнул ранее он.

Примечательно, что после проигрыша Scania в суде посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг намекал в прессе, что дистрибьютор шведских грузовиков обязательно заметит “способность украинских судов обеспечивать правосудие свободное от коррупции”.

По мнению юриста Ростислава Кравца такая позиция посла демонстрирует унизительное отношение к Украине.

“Здесь надо вопрос решать на дипломатическом уровне, так как посол пытается вмешаться в сугубо коммерческий процесс. И, может, он каким-то образом даже может быть в этом заинтересован”, — предположил Кравец.

Стоит также отметить, что вовлечь в дело Министерство юстиции Scania не удалось: на заявление шведской компании в украинском ведомстве сдержанно ответили, “что независимость и неприкосновенность судей гарантируется Конституцией и законами Украины, а влияние на судей любым способом запрещается”, поэтому “Министерство не имеет права влиять на судебные органы и на судебный процесс”.

Дополнение

Напомним, судебные процессы между дистрибьютором шведских грузовиков Scania и украинским предприятием “Журавлына” продолжаются вот уже почти девять лет. Заседание апелляционного суда, перед которым Scania постаралась разместить свой билборд, было запланировано на пятницу, 9 апреля. Но в связи с болезнью судьи Ткаченко Б.О. рассмотрение дела перенесено и о дате следующего заседания пока информации нет.