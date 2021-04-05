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Шведский производитель грузовиков Scania хотел повлиять на украинский суд через Минюст

Шведский производитель грузовиков Scania хотел повлиять на украинский суд через Минюст

Киев  •  УНН

 • 22894 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Шведский производитель грузовиков Scania во время судебного конфликта с бывшим украинским дилером "Журавлына", обращался в Министерство юстиции Украины, обвиняя суд первой инстанции в противоправном решении в пользу отечественного предприятия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на письмо Министерства юстиции к Пивничному апелляционному хозяйственного суду в материалах дела.

Детали

Журналисты УНН выяснили, что шведский производитель грузовиков Scania обратился с заявлением в Министерство юстиции Украины после того, как проиграл в суде первой инстанции 123 млн грн прежнему дилеру — украинской компании “Журавлына”. Шведский гигант в заявлении в Министерство юстиции Украины назвал решение суда первой инстанции противоправным и нарушающим права Scania в качестве инвестора. Там также пригрозили, что будут вынуждены обратиться в международные судебные инстанции в случае, если решение суда апелляционной инстанции поддержит решение суда первой инстанции.

В Министерстве юстиции созвали Межведомственную рабочую группу, чтобы выслушать позицию Scania. Как результат — подготовили письмо к Пивничному апелляционному хозяйственному суду.

Стоит отдать должное беспристрастности Минюста: в ведомстве в письме отметили, “что независимость и неприкосновенность судей гарантируется Конституцией и законами Украины, а влияние на судей любым способом запрещается”, поэтому “Министерство не имеет права влиять на судебные органы и на судебный процесс”.

“Минюст имеет полномочия на урегулирование споров, но не имеет права подменять собой суды”, — отметили там, предложив участникам спора пользоваться правом на отстаивание своих интересов законным способом — в судебном порядке.

Политическое лоббирование интересов Scania

Обращение в Минюст — это не первая попытка шведского производителя грузовиков и его украинского представительства Scania Украины влиять на судебный процесс с помощью органов государственной власти Украины, политиков и официальных представителей других государств. Так, позицию Scania в прессе неоднократно озвучивал посол Швеции, называя украинскую систему правосудия коррумпированной, что, по мнению юриста Ростислава Кравца демонстрирует унизительное отношение к Украине.

“Здесь надо вопрос решать на дипломатическом уровне, так посол пытается вмешаться в сугубо коммерческий процесс. И, может, он каким-то образом даже может быть в этом заинтересован”, — предположил Кравец.

Scania Украина также заручились поддержкой народных депутатов из “Слуги народа”, в частности, председателя Временной специальной комиссии (ВСК) по вопросам защиты прав инвесторов Галины Янченко, которая в своем блоге четко озвучивает позицию только шведской компании и свои сомнения в беспристрастности суда первой инстанции, который принял решение в пользу украинского инвестора “Журавлына”.

Даже во время судебного процесса Scania устроила бесплатный тест-драйв, экскурсию и “обед в кругу друзей единомышленников” народным депутатам от “Слуги народа” председателю Временной специальной комиссии (ВСК) по вопросам защиты прав инвесторов Галине Янченко и Денису Маслову. После чего “слуга народа” Галина Янченко в который раз публично в судебном споре двух инвесторов — украинского и иностранного — поддержала шведскую Scania.

Стоит добавить, что представители Посольства Швеции и помощники народного депутата Галины Янченко также присутствуют на каждом апелляционном заседании по делу Scania против “Журавлыны”.

Лидер общественного движения предпринимателей #SaveФОП Сергей Доротич уверен, что такая ситуация с всесторонней поддержкой исключительно иностранной компании связана с тем, что украинская власть пренебрегает интересами украинского предпринимателя.

Дополнение

Напомним, судебные процессы между дистрибьютором шведских грузовиков Scania и украинским предприятием “Журавлына” продолжаются вот уже почти девять лет.

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