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Провладна більшість на боці іноземного інвестора, український бізнес їм не потрібен – громадський активіст

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. У той час, коли в умовах економічної коронакризи більшість країн починає зосереджувати увагу на внутрішньому бізнесі, в Україні влада орієнтується першочергово на потреби іноземних інвесторів. Для них створюються особливі умови, окремі інституції, а також надають повну політичну підтримку з боку влади, при чому часто саме за рахунок нехтування інтересами українських інвесторів, за гроші з податків яких утримується державний апарат. Лідер громадського руху підприємців #SaveФОП Сергій Доротич пояснив, чому так відбувається та чи взагалі будь-який український бізнес може сподіватись на підтримку від влади, яку самі ж обирають.

Цитата:

"Всі країни орієнтуються на внутрішнього інвестора в першу чергу. Там, де добре внутрішньому інвестору, там де добре національному бізнесу, там завжди буде добре транснаціональному чи іноземному бізнесу. (…) Але тут йде зачистка української території в угоду іноземному бізнесу", - вважає Доротич.

Деталі

Громадський активіст пояснює, що владою створюються окремі інституції, які орієнтовані виключно на інтереси іноземних підприємців.

"Візьмемо, до прикладу, інвестиційних нянь. Тобто українському бізнесу інвестиційні няні не потрібні? (…) Візьміть навіть такі посаді, як бізнес-омбудсмен, який в нас є. Він же українець, а отримує заробітну плату за рахунок коштів, в першу чергу, іноземних інституцій. Як ви думаєте, кого він буде захищати? Хто платить гроші та замовляє музику! Європейська бізнес-асоціація з ноги відкривають двері і в Офіс Президента, і в Кабінет Міністрів, а яка українська асоціація могла б це зробити?", - зауважує він.

Лобі іноземних компаній

Іноземний бізнес, який приходить в Україну, за словами Доротича, отримує в особі провладної більшості лобістів своїх інтересів.

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"Не маючи тут серйозних лобістів, іноземний бізнес сюди не прийде. Сюди заходять компанії, які можуть корумпувати чиновників, які корумпують цілий Уряд і протягують все, що вони хочуть. Для них Україна – це прибуткова територія, адже вони знають, що можна дати хабаря чи посадити на заробітну плату свого чиновника й отримувати тут прибутки та преференції", - вважає він.

Доповнення

Відзначимо, що показовим у ситуації з лобіюванням інтересів іноземного інвестора на політичному рівні є конфлікт і суди між українським підприємством "Журавлина" та шведським представництвом – виробником вантажівок Scania.

До речі, навіть під час судового процесу Scania влаштували безплатний тест-драйв, екскурсію та "обід у дружньому колі однодумців"  народним депутатам від “Слуги народу” голові Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань захисту прав інвесторів Галині Янченко та Денису Маслову. Після чого "слуга народу" Галина Янченко вкотре публічно у судовому спорі двох інвесторів – українського та іноземного – підтримала шведську Scania. При цьому ТСК, за її ж словами, повинна захищати не тільки іноземних інвесторів, але й українських.

Зі свого боку власник української компанії Олег Політило для того, щоб переконати парламентську Тимчасову спеціальну комісію (ТСК) з питань захисту прав інвесторів бути неупередженими та висловити свою позицію, запросив делегацію на своє підприємство.

"Ми також інвестори, але не шведські, не іноземні, а свої, українські. Не знаю, від кого Scania захищають — від нас чи від судової влади. Але українські підприємства, які такі самі інвестори, як Scania, також потребують захисту та підтримки. Ми працюємо 28 років, платимо податки, створюємо робочі місця. І ми заслуговуємо на повагу, підтримку та захист від тих людей, кого ми обираємо та за кого голосуємо", - прокоментував свою позицію Політило.

Довідково

Судові процеси між Scania та "Журавлиною" тривають ось уже близько дев'яти років. Наступне засідання апеляційного суду відбудеться 9 квітня. Українці в судовому конфлікті сподіваються на справедливе рішення, яке залишить без змін рішення суду першої інстанції на користь вітчизняної компанії. 

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