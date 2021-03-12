Жодних преференцій: "слуга народу" після катання на вантажівках Scania хоче навідати другу сторону конфлікту

Так, нардепи від “Слуги народу” голова Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань захисту прав інвесторів Галина Янченко та Денис Маслов днями відвідали з екскурсією шведського інвестора Scania, який судиться з українським інвестором – компанією "Журавлина".

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"У мене залишились абсолютно позитивні враження після візиту. Я не можу говорити від імені ТСК: я не входжу до складу комісії, але як нардеп часто беру участь у цих засіданнях. Тому якщо буде можливість відвідати другу сторону та учасника конфлікту зі Scania – я з радістю його відвідаю. Для мене немає жодних едвантаджів до тої чи іншої компанії, немає ніяких преференцій", - розповів народний депутат Маслов.

Деталі

У Scania Україна УНН також підтвердили, що народні депутати залишились дуже задоволені візитом до шведського інвестора, "екскурсією, катанням на вантажівках та обідом у дружньому колі однодумців".

Зі свого боку, народний депутат Денис Маслов зазначив, що завданням ТСК є створення сприятливих умов для інвестиційного клімату, але втручання в корпоративні та господарські конфлікти повинні бути повністю залишені в компетенції суду.

"Що стосується вирішення корпоративних чи господарських конфліктів, то ТСК не має і не може собою підміняти суд. Наскільки я знаю, судова справа між двома інвесторами зараз розглядається в національних судах. ТСК не впливала і не буде впливати на рішення судів", - наголосив Маслов.

Scania VS “Журавлина”

Конфлікт почався з бажання дистриб’ютора шведських вантажівок Scania Україна у 2009 році змінити умови договорів для сервісного та дилерського центру “Журавлина” на менш вигідні. При цьому нові умови були ініційовані вже після зроблених “Журавлиною” інвестицій в шведського дистриб’ютора. Коли український дилер запропонував обговорити ситуацію, керівництво Scania Україна опублікувало на сайті повідомлення для клієнтів про те, що відносини з українською компанією розірвані, хоча договори все ще були в силі, а спеціальна процедура щодо їх розірвання не була запущена.

З тих пір між двома суб’єктами господарської діяльності почалися тривалі і складні судові процеси.

В результаті у 2020 році кульмінацією цих судових процесів стала перемога “Журавлини” в 123 млн грн компенсації за 2012-2017 рр. У публічному просторі рішення суду зустріло опір з боку шведської сторони та окремих народних депутатів. Втрутився в ситуацію і посол, а представники Посольства Швеції навіть були присутні на апеляційному судовому засіданні.

Наступне засідання апеляційного суду у справі дистриб’ютора шведських вантажівок Scania проти колишнього дилера і сервісного центру української компанії “Журавлина” відбудеться 19 березня. Українці в судовому конфлікті сподіваються на справедливе рішення, яке залишить без змін рішення суду першої інстанції на користь вітчизняної компанії.