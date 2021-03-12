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Никаких преференций: "слуга народа" после катания на грузовиках Scania хочет посетить другую сторону конфликта

Никаких преференций: "слуга народа" после катания на грузовиках Scania хочет посетить другую сторону конфликта

Киев  •  УНН

 • 14970 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Народный депутат от партии "Слуга народа" и член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Денис Маслов после визита к дистрибьютору шведских грузовиков Scania Украина готов посетить другую сторону судебного конфликта - украинского инвестора "Журавлына" - ради беспристрастности. Об этом он рассказал в комментарии УНН.

Так, нардепы от "Слуги народа" глава Временной специальной комиссии (ВСК) по вопросам защиты прав инвесторов Галина Янченко и Денис Маслов на днях посетили с экскурсией шведского инвестора Scania, который судится с украинским инвестором - компанией "Журавлына".

Цитата:

"У меня остались абсолютно положительные впечатления после визита. Я не могу говорить от имени ВСК: я не вхожу в состав комиссии, но как нардеп часто участвую в этих заседаниях. Поэтому если будет возможность посетить другую сторону и участника конфликта со Scania - я с радостью его посещу. Для меня нет никаких эдвантаджей к той или иной компании, нет никаких преференций", - рассказал народный депутат Маслов.

Детали

В Scania Украина УНН также подтвердили, что народные депутаты остались очень довольны визитом к шведскому инвестору, "экскурсией, катанием на грузовиках и обедом в кругу друзей единомышленников".

Со своей стороны, народный депутат Денис Маслов отметил, что задачей ВСК является создание благоприятных условий для инвестиционного климата, но вмешательство в корпоративные и хозяйственные конфликты должны быть полностью оставлены в компетенции суда.

"Что касается решения корпоративных или хозяйственных конфликтов, то ВСК не имеет и не может собой подменять суд. Насколько я знаю, судебное дело между двумя инвесторами сейчас рассматривается в национальных судах. ВСК не влияла и не будет влиять на решения судов", - подчеркнул Маслов.

Scania VS "Журавлына"

Конфликт начался с желания дистрибьютора шведских грузовиков Scania Украина в 2009 году изменить условия договоров для сервисного и дилерского центра "Журавлына" на менее выгодные. При этом новые условия были инициированы уже после сделанных "Журавлыной" инвестиций в шведского дистрибьютора. Когда украинский дилер предложил обсудить ситуацию, руководство Scania Украина опубликовало на сайте сообщение для клиентов о том, что отношения с украинской компанией разорваны, хотя договоры все еще были в силе, а специальная процедура по их расторжению ни была запущена.

С тех пор между двумя субъектами хозяйственной деятельности начались длительные и сложные судебные процессы.

В результате в 2020 году кульминацией этих судебных процессов стала победа "Журавлыны" в 123 млн грн компенсации за 2012-2017 гг. В публичном пространстве решение суда встретило сопротивление со стороны шведской стороны и отдельных народных депутатов. Вмешался в ситуацию и посол, а представители Посольства Швеции даже присутствовали на апелляционном судебном заседании.

Следующее заседание апелляционного суда по делу дистрибьютора шведских грузовиков Scania против бывшего дилера и сервисного центра украинской компании "Журавлына" состоится 19 марта. Украинцы в судебном конфликте надеются на справедливое решение, которое оставит без изменений решение суда первой инстанции в пользу отечественной компании.

Украинские Национальные Новости

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