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"Слуг народу" прокотили: шведський виробник вантажівок Scania "попіарився" нардепами

"Слуг народу" прокотили: шведський виробник вантажівок Scania "попіарився" нардепами

Київ • УНН

 • 24878 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Народним депутатам зі “Слуги народу” представництво шведського виробника вантажівок Scania влаштували безплатний тест-драйв, повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку транспортного бренду.

Деталі

За інформацією Scania Україна, нардепам від “Слуги народу” голові Тимчасової спеціальної комісії з питань захисту прав інвесторів Галині Янченко та Денису Маслову влаштували презентацію продуктів бренду, а також покатали на вантажівках, про що свідчить фотозвіт із публікації. Крім цього у дистриб’ютора шведських вантажівок пообіцяли також найближчим часом опублікувати “інтерв’ю з Галиною Янченко про її досягнення та виклики на посаді Голови ТСК із захисту прав інвесторів”.

Цікаво, що це не перший випадок, коли Scania Україна використовує народних депутатів для висвітлення своєї позиції та самопіару. Так, наприклад, під час судового конфлікту Scania з українською компанією “Журавлина”, шведська компанія також звернулась по допомогу до ТСК із захисту прав інвесторів. Після цього голова спецкомісії Галина Янченко публічно пристала на бік іноземного підприємства, висвітливши у своєму блозі виключно позицію Scania, тиражовану топ-менеджментом компанії. Попри це, у коментарі УНН народна депутатка запевнила, що в цій справі ТСК займає нейтральну позицію та нічию сторону підтримувати не збирається. Це саме заявила й член Тимчасової спеціальної комісії з питань захисту прав інвесторів народна депутатка Лариса Білозір, зауваживши, що крапку у питанні повинен поставити виключно суд.

До речі, апеляційне судове засідання у конфлікті Scania Україна проти “Журавлини” відбудеться вже найближчого тижня — 19 березня.

Суть конфлікту Scania VS “Журавлина”

Конфлікт почався з бажання дистриб’ютора шведських вантажівок Scania Україна у 2009 році змінити умови договорів для сервісного та дилерського центру “Журавлина” на менш вигідні. При цьому нові умови були ініційовані вже після зроблених “Журавлиною” інвестицій в шведського дистриб’ютора. Коли український дилер запропонував обговорити ситуацію, керівництво Scania Україна опублікувало на сайті повідомлення для клієнтів про те, що відносини з українською компанією розірвані, хоча договори все ще були в силі, а спеціальна процедура щодо їх розірвання не була запущена.

З тих пір між двома суб’єктами господарської діяльності почалися тривалі і складні судові процеси.

В результаті у 2020 році кульмінацією цих судових процесів стала перемога “Журавлини” в 123 млн грн компенсації за 2012-2017 рр. У публічному просторі рішення суду зустріло опір з боку шведської сторони та окремих народних депутатів. Втрутився в ситуацію і посол, а представники Посольства Швеції навіть були присутні на апеляційному судовому засіданні.

При цьому в судовому порядку компанії “Журавлина” вдалося довести, що договір був розірваний не відповідно до його умов. Українці також в суді довели, що після того, як почався конфлікт, Scania Україна усіма можливими способами перешкоджала українському дилеру та сервісному центру виконувати свої зобов’язання за договором: відключила від всіх можливих електронних систем і сервісів з обслуговування клієнтів.

Наступне засідання апеляційного суду у справі дистриб’ютора шведських вантажівок Scania проти колишнього дилера і сервісного центру української компанії “Журавлина” відбудеться 19 березня. Українці в судовому конфлікті сподіваються на справедливе рішення, яке залишить без змін рішення суду першої інстанції на користь вітчизняної компанії.

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