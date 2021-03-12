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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Слуг народа" прокатили: шведский производитель грузовиков Scania "попиарился" нардепами

"Слуг народа" прокатили: шведский производитель грузовиков Scania "попиарился" нардепами

Киев  •  УНН

 • 24870 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Народным депутатам с “Слуги народа” представительство шведского производителя грузовиков Scania устроили бесплатный тест-драйв, сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу транспортного бренда.

Детали

По информации Scania Украина, нардепам от “Слуги народа” председателю Временной специальной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов Галине Янченко и Денису Маслову устроили презентацию продуктов бренда, а также покатали на грузовиках, о чем свидетельствует фотоотчет с публикации. Кроме этого у дистрибьютора шведских грузовиков пообещали также в ближайшее время опубликовать “интервью с Галиной Янченко о ее достижениях и вызовах на должности Председателя ВСК по защите прав инвесторов”.

Интересно, что это не первый случай, когда Scania Украина использует народных депутатов для освещения своей позиции и самопиара. Так, например, во время судебного конфликта Scania с украинской компанией “Журавлына”, шведская компания также обратилась за помощью к ВСК по защите прав инвесторов. После этого глава спецкомиссии Галина Янченко публично приняла сторону иностранного предприятия, осветив в своем блоге исключительно позицию Scania, тиражированную топ-менеджментом компании. Несмотря на это, в комментарии УНН народный депутат заверила, что в этом деле ВСК занимает нейтральную позицию и ничью сторону поддерживать не собирается. Это же заявила и член Временной специальной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов народный депутат Лариса Билозир, отметив, что точку в вопросе должен поставить исключительно суд.

Кстати, апелляционное судебное заседание в конфликте Scania Украины против “Журавлыны” состоится уже в ближайшую неделю — 19 марта.

Суть конфликта Scania VS “Журавлына”

Конфликт начался с желания дистрибьютора шведских грузовиков Scania Украина в 2009 году изменить условия договоров для сервисного и дилерского центра “Журавлына” на менее выгодные. При этом новые условия были инициированы уже после сделанных “Журавлыной” инвестиций в шведского дистрибьютора. Когда украинский дилер предложил обсудить ситуацию, руководство Scania Украина опубликовало на сайте сообщение для клиентов о том, что отношения с украинской компанией разорваны, хотя договоры все еще были в силе, а специальная процедура по их расторжению не была запущена.

С тех пор между двумя субъектами хозяйственной деятельности начались длительные и сложные судебные процессы.

В результате в 2020 году кульминацией этих судебных процессов стала победа “Журавлыны” в 123 млн грн компенсации за 2012-2017 гг. В публичном пространстве решение суда встретило сопротивление со стороны шведской стороны и отдельных народных депутатов. Вмешался в ситуацию и посол, а представители Посольства Швеции даже присутствовали на апелляционном судебном заседании.

При этом в судебном порядке компании “Журавлына” удалось доказать, что договор был расторгнут не в соответствии с его условиями. Украинцы также в суде доказали, что после того, как начался конфликт, Scania Украина всеми возможными способами препятствовала украинскому дилеру и сервисному центру выполнять свои обязательства по договору: отключила от всех возможных электронных систем и сервисов по обслуживанию клиентов.

Следующее заседание апелляционного суда по делу дистрибьютора шведских грузовиков Scania против бывшего дилера и сервисного центра украинской компании “Журавлына” состоится 19 марта. Украинцы в судебном конфликте надеются на справедливое решение, которое оставит без изменений решение суда первой инстанции в пользу отечественной компании.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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