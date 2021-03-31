Провластное большинство на стороне иностранного инвестора, украинский бизнес им не нужен - общественный активист

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 31 марта. УНН. В то время, когда в условиях экономического коронакризиса большинство стран начинает концентрировать внимание на внутреннем бизнесе, в Украине власть ориентируется в первую очередь на потребности иностранных инвесторов. Для них создаются особые условия, отдельные институты, а также предоставляют полную политическую поддержку со стороны власти, причем часто именно за счет пренебрежения интересами украинских инвесторов, за деньги с налогов которых содержится государственный аппарат. Лидер общественного движения предпринимателей #SaveФОП Сергей Доротич объяснил, почему так происходит и вообще любой украинский бизнес может ли надеяться на поддержку от власти, которую сами же выбирают.

Цитата:

"Все страны ориентируются на внутреннего инвестора в первую очередь. Там, где хорошо внутреннему инвестору, там где хорошо национальному бизнесу, там всегда будет хорошо транснациональному или иностранному бизнесу. (...) Но здесь идет зачистка украинской территории в угоду иностранному бизнесу", - считает Доротич.

Детали

Общественный активист объясняет, что властью создаются отдельные институты, которые ориентированы исключительно на интересы иностранных предпринимателей.

"Возьмем, к примеру, инвестиционных нянь. То есть украинскому бизнесу инвестиционные няни не нужны? (...) Возьмите даже такие должности, как бизнес-омбудсмен, который у нас есть. Он же украинец, а получает заработную плату за счет средств, в первую очередь, иностранных институтов. Как вы думаете, кого он будет защищать? Кто платит деньги и заказывает музыку! Европейская бизнес-ассоциация с ноги открывают двери и в Офис Президента, и в Кабинет Министров, а какая украинская ассоциация могла бы это сделать?", - замечает он.

Лобби иностранных компаний

Иностранный бизнес, который приходит в Украину, по словам Доротича, получает в лице провластного большинства лоббистов своих интересов.

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"Не имея здесь серьезных лоббистов, иностранный бизнес сюда не придет. Сюда заходят компании, которые могут коррумпировать чиновников, которые коррумпируют целое правительство и протягивают все, что они хотят. Для них Украина - это прибыльная территория, ведь они знают, что можно дать взятку или посадить на заработную плату своего чиновника и получать здесь прибыли и преференции", - считает он.

Дополнение

Отметим, что показательным в ситуации с лоббированием интересов иностранного инвестора на политическом уровне является конфликт и суды между украинским предприятием "Журавлына" и шведским представительством - производителем грузовиков Scania.

Кстати, даже во время судебного процесса Scania устроили бесплатный тест-драйв, экскурсию и "обед в кругу друзей единомышленников" народным депутатам от "Слуги народа" главе Временной специальной комиссии (ВСК) по вопросам защиты прав инвесторов Галине Янченко и Денису Маслову. После чего "слуга народа" Галина Янченко в который раз публично в судебном споре двух инвесторов - украинского и иностранного - поддержала шведскую Scania. При этом ВСК, по ее словам, должна защищать не только иностранных инвесторов, но и украинских.

Со своей стороны владелец украинской компании Олег Политыло для того, чтобы убедить парламентскую Временную специальную комиссию (ВСК) по вопросам защиты прав инвесторов быть беспристрастными и выразить свою позицию, пригласил делегацию на свое предприятие.

"Мы также инвесторы, но не шведские, не иностранный, а свои, украинские. Не знаю, от кого Scania защищают - от нас или от судебной власти. Но украинские предприятия, которые такие же инвесторы, как Scania, также нуждаются в защите и поддержке. Мы работаем 28 лет, платим налоги, создаем рабочие места. и мы заслуживаем уважение, поддержку и защиту от тех людей, кого мы выбираем и за кого голосуем", - прокомментировал свою позицию Политыло.

Справка

Судебные процессы между Scania и "Журавліной" продолжаются вот уже около девяти лет. Следующее заседание апелляционного суда состоится 9 апреля. Украинцы в судебном конфликте надеются на справедливое решение, которое оставит без изменений решение суда первой инстанции в пользу отечественной компании.

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