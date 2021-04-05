Шведський виробник вантажівок Scania хотів вплинути на український суд через Мін'юст

Деталі

Журналісти УНН з’ясували, що шведський виробник вантажівок Scania звернувся з заявою до Міністерства юстиції України після того, як програв у суді першої інстанції 123 млн грн колишньому дилеру — українській компанії “Журавлина”. Шведський гігант у заяві до Міністерства юстиції України назвав рішення суду першої інстанції протиправним і таким, що порушує права Scania як інвестора. Там також пригрозили, що змушені будуть звернутись до міжнародних судових інстанцій у випадку, якщо рішення суду апеляційної інстанції підтримає рішення суду першої інстанції.

У Міністерстві юстиції скликали Міжвідомчу робочу групу, щоб вислухати позицію Scania. Як результат — підготували лист до Північного апеляційного господарського суду.

Варто віддати належне неупередженості Мін’юсту: у відомстві в листі наголосили, “що незалежність і недоторканність суддів гарантується Конституцією і законами України, а вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється”, тож “Міністерство не має права впливати на судові органи та на судовий процес”.

“Мін’юст має повноваження на врегулювання спорів, але не має права підміняти собою суди”, — наголосили там, запропонувавши учасникам спору користуватися правом на відстоювання своїх інтересів у законний спосіб — судовому порядку.

Політичне лобіювання інтересів Scania

Звернення до Мін’юсту — це не перша спроба шведського виробника вантажівок та його українського представництва Scania Україна впливати на судовий процес за допомогою органів державної влади Україна, політиків і офіційних представників інших держав. Так, позицію Scania у пресі неодноразова озвучував посол Швеції, називаючи українську систему правосуддя корумпованою, що, на думку юриста Ростислава Кравця демонструє принизливе ставлення до України.

“Тут треба питання вирішувати на дипломатичному рівні, бо посол намагається втрутитися у суто комерційний процес. І, може, він якимось чином навіть може бути в цьому зацікавлений”, — припустив Кравець.

Scania Україна також заручились підтримкою народних депутатів зі “Слуги народу”, зокрема, голови Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань захисту прав інвесторів Галини Янченко, яка у своєму блозі чітко озвучує позицію лише шведської компанії та свої сумніви у неупередженості суду першої інстанції, який ухвалив рішення на користь українського інвестора “Журавлина”.

Навіть під час судового процесу Scania влаштувала безкоштовний тест-драйв, екскурсію і “обід в колі друзів однодумців” народним депутатам від “Слуги народу” голові Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань захисту прав інвесторів Галині Янченко та Денису Маслову. Після чого “слуга народу” Галина Янченко вкотре публічно в судовому спорі двох інвесторів — українського та іноземного — підтримала шведську Scania.

Варто додати, що представники Посольства Швеції та помічники народної депутатки Галини Янченко також присутні на кожному апеляційному засіданні у справі Scania проти “Журавлини”.

Лідер громадського руху підприємців #SaveФОП Сергій Доротич впевнений, що така ситуація зі всебічної підтримки виключно іноземної компанії пов’язана з тим, що українська влада нехтує інтересами українського підприємця.

Доповнення

Нагадаємо, судові процеси між дистриб’ютором шведських вантажівок Scania та українським підприємством “Журавлина” тривають ось уже майже дев’ять років.