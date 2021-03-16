Скандал со шведским производителем грузовиков Scania набирает новые обороты в Европе

Детали

Летом 2019 года во время первичного размещения ценных бумаг на Стокгольмской фондовой бирже, в проспекте эмиссии с полной информацией рисков для будущих акционеров не было информации о коррупции Scania в Индии, которую они обнаружили во время внутреннего расследования еще за год до этого. Проспект является исчерпывающим обязательным отчетом перед размещением акций на фондовой бирже. Однако в случае с Scania он содержит только скудную информацию о том, что они завершили производство и продажу автобусов в Индии. Но в нем ничего не говорится о систематической культуре взяточничества, в которую Scania, похоже, была вовлечена в течение нескольких лет.

В пенсионном фонде Швеции AMF, ставший одним из крупных акционеров, отмечают, что информация такого характера должна быть предоставлена потенциальному акционеру согласно постановлению ЕС — даже если речь идет о мошенничестве. Поэтому там будут требовать объяснений от Scania

Индийский скандал Scania

По данным расследования, проведенного тремя СМИ, включая шведский канал новостей SVT, Scania платила взятки чиновникам за выигрыш автобусных контрактов в Индии в семи разных штатах между 2013 и 2016 годами. В Scania после скандала позже подтвердили Reuters наличие фактов подкупа и взяточничества в Индии.

Украинский скандал Scania

Дистрибьютор шведских грузовиков Scania Украины в 2009 году изменил условия договоров для сервисного и дилерского центра “Журавлына” на менее выгодные. При этом новые условия были инициированы уже после сделанных “Журавлыной” инвестиций в шведского дистрибьютора. Когда украинский дилер предложил обсудить ситуацию, руководство Scania Украина опубликовало на сайте сообщение для клиентов о том, что отношения с украинцами разорваны, хотя договоры все еще были в силе, а специальная процедура по их расторжению не была запущена.

С тех пор между двумя субъектами хозяйственной деятельности начались длительные и сложные судебные процессы.

В результате кульминацией этих судебных процессов стала победа “Журавлыны” в 123 млн грн компенсации за 2012-2017 гг. В публичном пространстве решение суда встретило сопротивление со стороны шведской стороны, отдельных народных депутатов, которые приняли сторону шведского производителя грузовиков. Вмешалось в ситуацию и Посольство Швеции.

А накануне апелляционного заседания адвокат Scania Станислав Иена угрожал владельцу украинской компании “Журавлына” Олегу Политыло уголовным делом. Следующее судебное заседание по этому скандальному делу состоится 19 марта в пятницу.

Дополнение

Интересно, что это не единственные скандалы национального и международного уровня, фигурантом которого становится шведский производитель грузовиков. В 2017 году Европейская комиссия оштрафовала Scania на 880 миллионов евро за участие в сговоре с конкурентами. А в 2018 году немецкий концерн Volkswagen, в который входит также и Scania, наказали за манипуляции с программным обеспечением дизельных двигателей штрафом на сумму один миллиард евро, что стало началом так называемого “дизельгейта” во всем мире.

Напомним, на днях народным депутатам от “Слуги народа” украинское представительство шведского производителя грузовиков Scania устроили бесплатный тест-драйв. Таким образом Scania не первый раз использует украинских политиков для освещения своей позиции и самопиара. Так, например, во время судебного конфликта Scania с украинской компанией “Журавлына”, шведская компания обратилась за помощью к ВСК по защите прав инвесторов. После этого глава спецкомиссии Галина Янченко публично приняла сторону иностранного предприятия, осветив в своем блоге исключительно позицию Scania, тиражированную топменеджментом компании.