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Скандал зі шведським виробником вантажівок Scania набирає нових обертів у Європі

Скандал зі шведським виробником вантажівок Scania набирає нових обертів у Європі

Київ • УНН

 • 28133 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Шведський виробник вантажівок Scania під час першого розміщення цінних паперів на Стокгольмській фондовій біржі приховав від нових акціонерів інформацію про свою корупційну діяльність в Індії, яку внутрішні слідчі компанії отримали ще у 2018 році. Про це повідомляє шведський телеканал SVT, передає УНН.

Деталі

Влітку 2019 року під час первинного розміщення цінних паперів на Стокгольмській фондовій біржі, у проспекті емісії з повною інформацією ризиків для майбутніх акціонерів не було інформації про корупцію Scania в Індії, яку вони виявили під час внутрішнього розслідування ще за рік до цього. Проспект є вичерпним обов’язковим звітом перед розміщенням акцій на фондовій біржі. Однак у випадку зі Scania він містить лише мізерну інформацію про те, що вони завершили виробництво і продаж автобусів в Індії. Але в ньому нічого не говориться про систематичну культуру хабарництва, в яку Scania, схоже, була залучена протягом декількох років.

У пенсійному фонді Швеції AMF, що став одним із великих акціонерів, зауважують, що інформація такого характеру повинна бути надана потенційному акціонеру згідно з постановою ЄС — навіть якщо мова йде шахрайство. Тож там вимагатимуть пояснень від Scania

Індійський скандал зі Scania

За даними розслідування, проведеного трьома ЗМІ, включаючи шведський канал новин SVT, Scania платила хабарі чиновникам за виграш автобусних контрактів в Індії в семи різних штатах між 2013 і 2016 роками. У Scania після скандалу пізніше підтвердили Reuters наявність фактів підкупу та хабарництва в Індії.

Український скандал зі Scania

Дистриб’ютор шведських вантажівок Scania Україна у 2009 році змінив умови договорів для сервісного та дилерського центру “Журавлина” на менш вигідні. При цьому нові умови були ініційовані вже після зроблених “Журавлиною” інвестицій у шведського дистриб’ютора. Коли український дилер запропонував обговорити ситуацію, керівництво Scania Україна опублікувало на сайті повідомлення для клієнтів про те, що відносини з Українською розірвані, хоча договори все ще були в силі, а спеціальна процедура щодо їх розірвання не була запущена.

Відтоді між двома суб’єктами господарської діяльності почалися тривалі та складні судові процеси.

В результаті кульмінацією цих судових процесів стала перемога “Журавлини” в 123 млн грн компенсації за 2012-2017 рр. У публічному просторі рішення суду зустріло опір з боку шведської сторони, окремих народних депутатів, які пристали на бік шведського виробника вантажівок. Втрутились в ситуацію і Посольство Швеції.

А напередодні апеляційного засідання адвокат Scania Станіслав Єна погрожував власнику української компанії “Журавлина” Олегу Політилу кримінальною справою. Наступне судове засідання у цій скандальній справі відбудеться 19 березня у п’ятницю.

Доповнення

Цікаво, що це не єдині скандали національного та міжнародного рівня, фігурантом якого стає шведський виробник вантажівок. У 2017 році Європейська комісія оштрафувала Scania на 880 мільйонів євро за участь у змові з конкурентами. А у 2018 році німецький концерн Volkswagen, до якого входить також і Scania, покарали за маніпуляції з програмним забезпеченням дизельних двигунів штрафом на суму один мільярд євро, що стало початком так званого “дизельгейту” в усьому світі.

Нагадаємо, днями народним депутатам зі “Слуги народу” українське представництво шведського виробника вантажівок Scania влаштували безплатний тест-драйв. Таким чином Scania не вперше використовує українських політиків для висвітлення своєї позиції та самопіару. Так, наприклад, під час судового конфлікту Scania з українською компанією “Журавлина”, шведська компанія звернулась по допомогу до ТСК із захисту прав інвесторів. Після цього голова спецкомісії Галина Янченко публічно пристала на бік іноземного підприємства, висвітливши у своєму блозі виключно позицію Scania, тиражовану топменеджментом компанії.

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