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Адвокат Scania погрожує власнику української компанії "Журавлина" кримінальним провадженням

Адвокат Scania погрожує власнику української компанії "Журавлина" кримінальним провадженням

Київ • УНН

 • 31847 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Сьогодні в Північному апеляційному господарському суді проходило засідання у справі дистриб’ютора шведських вантажівок Scania Україна проти колишнього українського дилера “Журавлина”. У переддень суду представник Scania Україна адвокат АО VB Partners Станіслав Єна звинуватив українську судову гілку влади у знищенні інвестиційної політики, бо останнє рішення господарського суду першої інстанції було винесено не на користь його клієнтів. Також Станіслав Єна “пригрозив” власнику української компанії “Журавлина” Олегу Політилу “новими фактами”, які можуть вивести справу зі сфери господарських відносин у площину кримінальних правопорушень, передає УНН з посиланням на блог адвоката.

Деталі

Так, у своєму першому і єдиному блозі у переддень судового засідання адвокат Scania Україна Станіслав Єна недвозначно заявив, що має підозри стосовно нібито підробленого власником “Журавлини” Олегом Політилом документа, який фігурує у справі. Єна навіть вже кваліфікував кримінальне правопорушення і натякнув, що “нові факти” можуть вивести справу зі “сфери господарських відносин у площину кримінальних правопорушень”.

Адвокат з проблемними документами

Примітно, що сам адвокат Станіслав Єна, який став підписантом апеляційної скарги у цьому судовому процесі, згідно з матеріалами клопотання української компанії “Журавлина”, має проблеми щодо легітимності власних ордерів, повідомляє кореспондент УНН.

До прикладу, апеляційну скаргу адвокат подав 22 жовтня 2020 року, при цьому ордер, що за законом передбачає право надавати правничу допомогу Scania Україна, зареєстрований аж наступного дня — 23 жовтня. Таким чином, на момент підписання апеляційної скарги адвокат не мав на це повноважень.

Окрім того, як підставу для здійснення адвокатської діяльності Станіслав Єна надав в матеріали справи ордер, який датований 15 травня 2020 року. А договір про надання правової допомоги, на підставі якого видано цей ордер, датований 3 грудня 2020 року, що просто фізично не може відповідати дійсності. Щобільше, в ордері у Станіслава Єни та у вказаному договорі на надання правової допомоги у АО VB Partners вказана неправильна назва юридичної особи Scania Україна, а це є обов’язковою умовою при укладанні договорів та видачі ордерів на надання правничої допомоги. Сам бланк ордерів не містить необхідних обов’язкових реквізитів, що робить неможливим посилання на нього як на документ, який посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги.

До того ж, згідно з даними загальнодоступного Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, немає записів про Станіслава Єну як про учасника юридичної особи VB Partners, що свідчить про неправомірне внесення до Єдиного реєстру адвокатів України недостовірної інформації про те, що він здійснює адвокатську діяльність у цій організації. А у його профайлі з Єдиного реєстру адвокатів України відсутня інформація про те, що він є адвокатом, який здійснює свою діяльність індивідуально.

На думку власника “Журавлини” Олега Політила, є підстави вважати, що Станіслав Єна не є суб’єктом адвокатської діяльності та не може надавати правову допомогу, бо не набув адвокатської правосуб’єктності в одній із трьох встановлених законом про адвокатуру форм здійснення адвокатської діяльності.

Щобільше, може йтися навіть про наявність у діях Станіслав Єна ознак кримінального правопорушення за статтею 400-1 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення суду про повноваження представляти іншу особу в суді. Однак, зауважимо, що відповідно до Конституції, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку.

Не відомо, що стало причиною вказаних проблем з документами адвоката Станіслава Єни — недбалість, непрофесіоналізм або інші причини. Але тоді затягнуті роками судові процеси Scania Україна VS “Журавлина” та програні дистриб’ютором шведських вантажівок суди, можливо, стають ще закономірнішими.

Доповнення

Варто додати, що адвокат Станіслав Єна не перший, хто намагається впливати на рішення суду апеляційної інстанції своїми заявами. Апеляційний суд між двома інвесторами вже давно перетворився на політичне судилище за участю представників парламентської ТСК з питань захисту прав інвесторів, які захищають виключно інтереси Scania, про що нардепка Галина Янченко неодноразово повідомляла публічно, нагадуючи про позицію Scania Україна навіть за годину до суду. Хоча раніше у коментарі УНН запевнила, що Спецкомісія зайняла нейтральну позицію у цій справі.

Присутні на судовому процесі й представники посольства Швеції, чий посол Тобіас Тиберг раніше натякнув, що дистриб’ютор шведських вантажівок Scania Україна обов’язково помітить “спроможність українських судів забезпечувати правосуддя, вільне від корупції”. Відзначимо, раніше юрист Ростислав Кравець навіть зауважив, що втручання у суд двох суб’єктів господарювання з боку Посольства Швеції демонструє принизливе ставлення до України.

“Тут треба питання вирішувати на дипломатичному рівні, бо посол намагається втрутитися у суто комерційний процес. І, може, він якимось чином навіть може бути в цьому зацікавлений”, — припустив юрист.

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