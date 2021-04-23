Политическое лобби иностранных компаний убивает украинского предпринимателя - эксперт

Так, Владислав Дзивидзинский подчеркнул, что он как представитель малого бизнеса, который постоянно коммуницирует с представителями среднего бизнеса, давно знаком с этой проблемой.

Цитата:

"Крупные компании давно захватили рынок и очень часто диктуют условия. Для них нет границ суверенных государств - они видят только рынки сбыта. (...) Единственный вопрос, что у нас не было и нет единой государственной политики. Это привело к тому, что сегодня защиты украинского малого бизнеса за счет поддержки экономических государственных программ нет, и крупные иностранные компании, когда заходят к нам, преследуют исключительно свои цели. При этом договариваются с ключевыми соответствующими институтами или персоналиями в Украине, что является уже не официальной частью инвестиций", - объясняет Дзивидзинский.

Детали

Политолог отмечает, что сейчас любая крупная иностранная компания под фасадом инвестора знает, "к какому министру или через какого советника подойти, сколько денег отдать для того, чтобы получить необходимые разрешения". Вместо этого - украинскому малому или среднему предприятию почти невозможно получить защиту или поддержку от представителей государственной власти из-за мощного лоббирования своих интересов крупными иностранными компаниями.

"Поэтому проблема является системной, многолетней, сложной. И без государственной политики, закрепленной законами, без системного развития поддержки малого бизнеса не только словами, но и действиями, без создания конкурентных условий - это когда крупные компании потеряют преференции для того, чтобы средний и малый бизнес мог развиваться - улучшения в этом направлении не стоит ожидать", - объясняет политолог, подчеркивая, что действия Scania в политическом лоббировании своих интересов лишь симптом обозначенной проблемы.

Политическое лоббирование интересов Scania

После проигрыша в суде первой инстанции своему бывшему украинскому дилеру "Журавлына", шведский производитель грузовиков Scania подключил все доступные политические инструменты влияния на государственный аппарат и судебную власть. Так, позицию Scania в прессе неоднократно озвучивал посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг, называя украинскую систему правосудия коррумпированной, из-за чего дальнейшие шведские инвестиции могут оказаться под вопросом.

Scania Украина также заручились поддержкой народных депутатов из "Слуги народа", в частности, главы Временной специальной комиссии (ВСК) по вопросам защиты прав инвесторов Галины Янченко, которая в своем блоге четко озвучивает позицию только шведской компании и свои сомнения в беспристрастности суда первой инстанции.

Даже во время судебного процесса Scania устроила бесплатный тест-драйв, экскурсию и "обед в кругу друзей единомышленников" народным депутатам от "Слуги народа" главе Временной специальной комиссии (ВСК) по вопросам защиты прав инвесторов Галине Янченко и Денису Маслову. После чего "слуга народа" Галина Янченко в который раз публично в судебном споре двух инвесторов - украинского и иностранного - поддержала шведскую Scania.

Представители Посольства Швеции и помощники народного депутата Галины Янченко также присутствуют на каждом апелляционном заседании по делу Scania против "Журавлыны".

Scania даже сделала попытку пожаловаться Министерству юстиции и пригрозить международными судами из-за решения украинского суда первой инстанции не в их пользу.

Стоит отдать должное беспристрастности Минюста: в ведомстве подчеркнули, "что независимость и неприкосновенность судей гарантируется Конституцией и законами Украины, а влияние на судей любым способом запрещается", поэтому "Министерство не имеет права влиять на судебные органы и на судебный процесс".

"Минюст имеет полномочия на урегулирование споров, но не имеет права подменять собой суды", - отметили там, предложив участникам спора пользоваться правом на отстаивание своих интересов законным способом - в судебном порядке.

В Совете бизнес-омбудсмена, которые так же как и парламентская ВСК по вопросам защиты прав инвесторов, должны отстаивать интересы украинского и иностранного бизнеса при условии незаконного произвола органов государственной власти, УНН объяснили, что не будут вмешиваться в конфликт шведского гиганта Scania и украинского предприятия. Там беспристрастно отметили, что судебные процессы между двумя субъектами хозяйствования не относятся к компетенции Совета бизнес-омбудсмена.

Дополнение

Напомним, Scania недавно разместила на рекламном борде призыв к судьям рядом со зданием суда, в котором рассматривается их апелляция против украинского предприятия "Журавлына". Эксперты оценивают это как еще одну попытку опосредованного давления на судей.

Ранее Scania попала в международный скандал с коррупцией в государственных органах власти Индии: представители компании давали взятки представителям власти страны за выигрыши в государственных тендерах.