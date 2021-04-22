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У Раді бізнес-омбудсмена не втручатимуться у конфлікт шведського гіганта Scania і українського підприємства

У Раді бізнес-омбудсмена не втручатимуться у конфлікт шведського гіганта Scania і українського підприємства

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Раді бізнес-омбудсмена УНН розповіли, що не можуть втручатись у перебіг судового конфлікту шведського виробника вантажівок Scania з колишнім дилером українською компанією "Журавлина", оскільки "РБО не втручається у роботу судів".

Там об'єктивно та неупереджено наголосили, що судові процеси між двома суб’єктами господарювання не належать до компетенції Ради бізнес-омбудсмена та окреслили межі своєї діяльності.

Цитата:

"Бізнес-омбудсмен захищає законні права українських інвесторів, проводить своє незалежне розслідування і якщо має місце порушення держоргану, закликає держорган дотримуватися законодавства та діяти так, як визначає закон. Більшість звернень, які ми отримуємо (84%), надходять саме від українського бізнесу", - повідомили УНН у РБО.

Доповнення

Примітно, що подібна функція також покладається й на парламентську Тимчасову спеціальну комісію (ТСК) з питань захисту прав інвесторів.

Однак голова ТСК нардепка "Слуги народу" Галина Янченко в публічному просторі захищає інтереси шведського виробника вантажівок Scania, поставивши під сумнів неупередженість рішення суду першої інстанції на користь українського підприємства "Журавлина". Нардепка Янченко між судовими засіданнями навіть влаштувала тест-драйв вантажівкам Scania, відвідавши українське представництво шведського гіганта з екскурсією.  Після цього парламентарка знову публічно озвучила та підтримала позицію топменеджменту Scania Україна.

Така позиція народних обранців зі "Слуги народу" незрозуміла їхньому однопартійцю Георгію Мазурашу.

“Вважаю, що ТСК має тримати зважену позицію, об’єктивну, представляючи інтереси обох сторін, а не когось одного. Для цього ж її й створили у Верховній Раді”, — зауважив він. 

Що було раніше

Українська компанія “Журавлина” — колишній дилер і сервісний центр Scania Україна виграла судовий позов на 123 млн грн компенсації за 2012-2017 рр. 

У публічному просторі рішення суду зустріло супротив з боку шведської сторони, окремих народних депутатів, які нібито захищають права інвесторів. Напередодні розгляду в суді апеляційного позову Scania Україна проти фірми “Журавлина” колишній виконавчий директор шведського дистриб’ютора Андреас Пуеккер виступив на захист саме українців. 

Після перемоги українців Scania намагалась звернутися до Мін’юсту з приводу рішення суду першої інстанції на користь українського підприємства “Журавлина”. Варто віддати належне неупередженості Мін’юсту: у відомстві наголосили, “що незалежність і недоторканність суддів гарантується Конституцією і законами України, а вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється”, тож “Міністерство не має права впливати на судові органи та на судовий процес”.

“Мін’юст має повноваження на врегулювання спорів, але не має права підміняти собою суди”, — наголосили там, запропонувавши учасникам спору користуватися правом на відстоювання своїх інтересів у законний спосіб — судовому порядку.

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