Експерт: у МЗС повинні розглянути заяви шведського посла у справі Scania

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“На мою думку, тут ми можемо говорити про певні ознаки тиску на суд, судову систему. І такі заяві посла повинні вивчатися Міністерством закордонних справ стосовно лояльності чи відсутності у них елементів втручання у внутрішні справи України. Все ж таки посол має бути дипломатом, а не учасником політичних чи тим паче юридичних процесів”, — вважає Бортник.

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Експерт наголосив, що у випадку комерційного судового спору двох суб’єктів господарювання, втручання на державному рівні в такі процеси не повинно відбуватись.

“Інвестиції — це добре, але має вивчатися все судом, якщо виникає якийсь комерційний спір. Якби це був би спір між українською державою й інвестором, тоді позиція посла Швеції мала б сенс, а тут судова справа між двома комерційними суб’єктами”, — зауважив Бортник.

Політичне лобіювання інтересів Scania

Нагадаємо, раніше Scania звернулася до Мін’юсту з приводу рішення суду першої інстанції на користь українського підприємтсва “Журавлина”. Варто віддати належне неупередженості Мін’юсту: у відомстві наголосили, “що незалежність і недоторканність суддів гарантується Конституцією і законами України, а вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється”, тож “Міністерство не має права впливати на судові органи та на судовий процес”.

“Мін’юст має повноваження на врегулювання спорів, але не має права підміняти собою суди”, — наголосили там, запропонувавши учасникам спору користуватися правом на відстоювання своїх інтересів у законний спосіб — судовому порядку.

Це була не перша спроба шведського виробника вантажівок та його українського представництва Scania Україна впливати на судовий процес за допомогою органів державної влади України, політиків і офіційних представників інших держав. Так, позицію Scania у пресі неодноразова озвучував посол Швеції, називаючи українську систему правосуддя корумпованою, що, на думку юриста Ростислава Кравця демонструє принизливе ставлення до України.

“Тут треба питання вирішувати на дипломатичному рівні, бо посол намагається втрутитися у суто комерційний процес. І, може, він якимось чином навіть може бути в цьому зацікавлений”, — припустив Кравець.

Scania Україна також заручились підтримкою народних депутатів зі “Слуги народу”, зокрема, голови Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань захисту прав інвесторів Галини Янченко, яка у своєму блозі чітко озвучує позицію лише шведської компанії та свої сумніви у неупередженості суду першої інстанції, який ухвалив рішення на користь українського інвестора “Журавлина”.

Навіть під час судового процесу Scania влаштувала безкоштовний тест-драйв, екскурсію і “обід в колі друзів однодумців” народним депутатам від “Слуги народу” голові Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань захисту прав інвесторів Галині Янченко та Денису Маслову. Після чого “слуга народу” Галина Янченко вкотре публічно в судовому спорі двох інвесторів — українського та іноземного — підтримала шведську Scania.

До того ж напередодні чергового судового засідання шведський виробник вантажівок Scania розмістив білборд поруч з будівлею Північного апеляційного суду міста Києва, який розглядає їх апеляцію проти українського підприємства “Журавлина”. Рекламний щит, розташований за 100 метрів від будівлі суду, говорить: “Верховенство права — запорука інвестицій”.

Адвокат Київської обласної колегії адвокатури Іван Пасікун впевнений, що таким чином Scania намагається впливати на рішення суддів.

“Чесно кажучи, це якийсь іспанський сором. Компанія, яка ще недавно зізналася в тому, що систематично займалася хабарництвом в Індії, прямо зараз намагається чинити тиск на український суд. Білборди, які закликають прийняти бажане для компанії рішення, розклеюються в радіусі ста метрів біля київського суду!.. Як це варто сприймати? Як прояв неповаги і чинення тиску на український суд або завуальований шантаж України тим, що можуть припинити інвестиції”, — припускає Пасікун.

Відкритим залишається питання того, чому шведський виробник вантажівок Scania замість підготовки аргументів і міцних доказів своєї правоти для апеляційного суду продовжує використовувати всі можливі політичні важелі впливу на судову гілку влади України.