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Эксперт: в МИД должны рассмотреть заявления шведского посла в деле Scania

Эксперт: в МИД должны рассмотреть заявления шведского посла в деле Scania

Киев  •  УНН

 • 19814 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Заявления посла Королевства Швеция Тобиаса Тиберга о том, что судебное дело производителя грузовиков Scania против украинского предприятия “Журавлына” влияет на шведские инвестиции, может иметь признаки давления на судебную ветвь власти. В Министерстве иностранных дел должны проверить лоббирование дипломатом интересов шведской компании на уровне органов государственной власти и на предмет вмешательства во внутренние дела Украины. Такое мнение в комментарии УНН высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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Цитата

“По моему мнению, здесь мы можем говорить об определенных признаках давления на суд, судебную систему. И такие заявлении посла должны изучаться Министерством иностранных дел в отношении лояльности или отсутствия в них элементов вмешательства во внутренние дела Украины. Все же посол должен быть дипломатом, а не участником политических или тем более юридических процессов”, — считает Бортник.

Детали

Эксперт отметил, что в случае коммерческого судебного спора двух хозяйствующих субъектов, вмешательства на государственном уровне в такие процессы не должны происходить.

“Инвестиции — это хорошо, но должно изучаться все судом, если возникает какой-то коммерческий спор. Если бы это был бы спор между украинским государством и инвестором, тогда позиция посла Швеции имела бы смысл, а здесь судебное дело между двумя коммерческими субъектами”, — отметил Бортник.

Политическое лоббирование интересов Scania

Напомним, ранее Scania обратилась в Минюст по поводу решения суда первой инстанции в пользу украинского предприятия “Журавлына”. Стоит отдать должное беспристрастности Минюста: в ведомстве подчеркнули, “что независимость и неприкосновенность судей гарантируется Конституцией и законами Украины, а влияние на судей любым способом запрещается”, поэтому “Министерство не имеет права влиять на судебные органы и на судебный процесс”.

“Минюст имеет полномочия на урегулирование споров, но не имеет права подменять собой суды”, — отметили там, предложив участникам спора пользоваться правом на отстаивание своих интересов законным способом — судебном порядке.

Это была не первая попытка шведского производителя грузовиков и его украинского представительства Scania Украина влиять на судебный процесс с помощью органов государственной власти Украины, политиков и официальных представителей других государств. Так, позицию Scania в прессе неоднократная озвучивал посол Швеции, называя украинскую систему правосудия коррумпированной, что, по мнению юриста Ростислава Кравца демонстрирует унизительное отношение к Украине.

“Здесь надо вопрос решать на дипломатическом уровне, так посол пытается вмешаться в сугубо коммерческий процесс. И, может, он каким-то образом даже может быть в этом заинтересован”, — предположил Кравец.

Scania Украина также заручилась поддержкой народных депутатов из “Слуги народа”, в частности, председателя Временной специальной комиссии (ВСК) по вопросам защиты прав инвесторов Галины Янченко, которая в своем блоге четко озвучивает позицию только шведской компании и свои сомнения в беспристрастности суда первой инстанции, принял решение в пользу украинского инвестора “Журавлына”.

Даже во время судебного процесса Scania устроила бесплатный тест-драйв, экскурсию и “обед в кругу друзей единомышленников” народным депутатам от “Слуги народа” председателю Временной специальной комиссии (ВСК) по вопросам защиты прав инвесторов Галине Янченко и Денису Маслову. После чего “слуга народа” Галина Янченко в который раз публично в судебном споре двух инвесторов — украинского и иностранного — поддержала шведскую Scania.

К тому же накануне очередного судебного заседания шведский производитель грузовиков Scania разместил билборд рядом со зданием Северного апелляционного суда города Киева, который рассматривает их апелляцию против украинского предприятия “Журавлына”. Рекламный щит, расположенный в 100 метрах от здания суда, говорит: “Верховенство права — залог инвестиций”.

Адвокат Киевской областной коллегии адвокатуры Иван Пасикун уверен, что таким образом Scania пытается влиять на решения судей.

“Честно говоря, это какой-то испанский стыд. Компания, которая еще недавно призналась в том, что систематически занималась взяточничеством в Индии, прямо сейчас пытается оказывать давление на украинский суд. Билборды, призывающие принять желаемое для компании решения, расклеиваются в радиусе ста метров у киевского суда!.. Как это следует воспринимать? Как проявление неуважения и оказания давления на украинский суд или завуалированный шантаж Украины тем, что могут прекратить инвестиции”, — предполагает Пасикун.

Открытым остается вопрос того, почему шведский производитель грузовиков Scania вместо подготовки аргументов и крепких доказательств своей правоты для апелляционного суда продолжает использовать все возможные политические рычаги влияния на судебную ветвь власти Украины.

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