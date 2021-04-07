Відстояти українця в Україні: нардепи виступили проти особливих умов для іноземних інвесторів

Михайло Цимбалюк, “Батьківщина”: рівних умов для українського та іноземного інвестора в Україні немає

Народний депутат Михайло Цимбалюк вважає, що за останні роки через тотальну підтримку лише іноземного інвестора окремі види українського бізнесу просто зникають з ринку.

“Питання дуже актуальне, бо ми є свідками того, як останніми роками знищуються певні види бізнесу, які є вітчизняними. Приймаються закони про введення так званих інвестиційних нянь для іноземного інвестора, зменшуються податки, що взагалі не є нормою європейських держав. Влада на словах каже „давайте підтримувати українського“, а по факту підтримує іноземного інвестора. Ми вважаємо, що тут має бути паритет: насамперед підтримуємо нашого вітчизняного виробника і надаємо можливості на конкурентних умовах заходити іноземним інвесторам”, — зазначив він.

В умовах, коли іноземного інвестора, наприклад, звільняють від оподаткування на кілька років, а український змушений так само завозити обладнання, створювати робочі місця, але й платити податки, мова про їхню рівність для держави лише умовна. На думку Цимбалюка, часто іноземний інвестор, заходячи на ринок України, розраховує на особливе ставлення та можливість не дотримуватись правил, законів або умов договорів.

Тож це не прийнятна ситуація, коли у ході багаторічних судових процесів між українським підприємством “Журавлина” та шведським виробником вантажівок Scania, народні депутати Тимчасової спеціальної комісії з питань захисту прав інвесторів виходять у публічний простір виключно з позицією іноземного підприємства, вважає народний депутат.

“Члени ТСК мають керуватися, на мою думку, по-перше, захистом вітчизняного інвестора, по-друге, створювати умови, щоб конкуренція була, щоб іноземний інвестор почував себе тут комфортно, але не поза законом. Закон один для всіх”, — наголосив Цимбалюк.

На його думку, причина подібних проблем лежить у сфері неупорядкованості законом питання політичного лобізму.

“Складається враження, що є політична корупція. І ми вважаємо, що в Україні слід запровадити правило лобізму, як у США. І тоді ми чітко будемо бачити, хто і кого лобіює, на яких умовах, який законопроект у Верховній Раді”, — резюмував він.

Сергій Шахов, “Довіра”: це зрада інтересів держави з боку влади

Нехтування інтересами та переведення українського інвестора у статус другосортного, на думку народного депутата Сергія Шахова, є зрадою державних інтересів.

“Перш за все це називається зрадою своєї держави з боку влади, коли вони не підтримують вітчизняного інвестора, підприємця і товаровиробника. Це говорить про те, що всередині нашої країни є колаборанти, які зливають державу і вбивають економіку малого і середнього бізнесу, перетворюючи нашу країну на колонію або Заходу або Сходу, або цих іноземних партнерів і інвесторів”, — заявив парламентар.

Стосовно безумовної підтримки депутатською ТСК, зокрема її головою — “слугою народу” Галиною Янченко — інтересів лише іноземного інвестора Scania, Шахов вважає, що такій ситуації не місце в парламенті.

“У ТСК мають працювати виключно по букві закону та в рамках закону. А не політично чи по своїх кишенях щось там розгрібати”, — зауважив він.

Георгій Мазурашу, “Слуга народу”: ніхто не збирається здувати пилинки з іноземного інвестора

Нардеп Георгій Мазурашу також безкомпромісно підтримує сприяння внутрішнім інвесторам, адже саме вони розвивають соціальну сферу тих місць, де облаштовують свій бізнес: у невеликих містах та сільських територіях.

“Я особисто вважаю що в першу чергу нам треба підтримувати саме внутрішні інвестиції. Свою позицію я виклав правками до законопроекту з локалізації: там я по всіх позиціях запропонував підвищити відсоток використання внутрішніх послуг і товарів. У деяких ситуаціях складається враження, що влада здуває пилинки з тих іноземних інвесторів, але це може бути помилкове враження. Я не думаю, що у тому є велика логіка, щоб ми лягали перед ними або на коліна ставали”, — зазначив він.

Мазурашу пояснює, що хоч державі й вигідні інвестиції з боку іноземного бізнесу, однак як народний депутат він виступає за рівну конкуренцію та захист українського бізнесу. Тож у цьому світлі позиція членів ТСК з питань захисту прав інвесторів нардепу не зовсім зрозуміла.

“Вважаю, що ТСК має тримати зважену позицію, об’єктивну, представляючи інтереси обох сторін, а не когось одного. Для цього ж її й створили у Верховній Раді”, — зауважив Мазурашу.

Доповнення

Нагадаємо, судові процеси між дистриб’ютором шведських вантажівок Scania та українським підприємством “Журавлина” тривають ось уже майже дев’ять років.

Між судовими засіданнями Scania влаштувала безкоштовний тест-драйв, екскурсію і “обід в колі друзів однодумців” народним депутатам від “Слуги народу” голові Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань захисту прав інвесторів Галині Янченко та Денису Маслову. Після чого “слуга народу” Галина Янченко вкотре публічно в судовому спорі двох інвесторів — українського та іноземного — підтримала шведську Scania.

Нагадаємо, що власник української “Журавлина” Олег Політило запросив парламентську делегацію ТСК з питань захисту прав інвесторів на екскурсію по своєму підприємству, яке розташоване в місті Сарни, Рівненської області. Але до сих пір відповіді не отримав.