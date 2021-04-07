Отстоять украинцев в Украине: нардепы выступили против особых условий для иностранных инвесторов

Михаил Цимбалюк, “Батькивщина”: равных условий для украинского и иностранного инвестора в Украине нету

Народный депутат Михаил Цимбалюк считает, что за последние годы из-за тотальной поддержки только иностранного инвестора отдельные виды украинского бизнеса просто исчезают с рынка.

“Вопрос очень актуален, потому что мы являемся свидетелями того, как в последние годы уничтожаются определенные виды бизнеса, которые являются отечественными. Принимаются законы о введении так называемых инвестиционных нянь для иностранного инвестора, уменьшаются налоги, что вообще не является нормой европейских государств. Власть на словах говорит „давайте поддерживать украинского“, а по факту поддерживает иностранного инвестора. Мы считаем, что здесь должен быть паритет: прежде всего поддерживаем нашего отечественного производителя и предоставляем возможности на конкурентных условиях заходить иностранным инвесторам”, — отметил он.

В условиях, когда иностранного инвестора, например, освобождают от налогообложения на несколько лет, а украинский вынужден так же завозить оборудование, создавать рабочие места, но и платить налоги, речь об их равенства для государства только условна. По мнению Цимбалюка, часто иностранный инвестор, заходя на рынок Украины, рассчитывает на особое отношение и возможность не соблюдать правила, законы и условия договоров.

Поэтому это не приемлема ситуация, когда в ходе многолетних судебных процессов между украинским предприятием “Журавлына” и шведским производителем грузовиков Scania, народные депутаты Временной специальной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов выходят в публичное пространство исключительно с позицией иностранного предприятия, считает народный депутат.

“Члены ВСК должны руководствоваться, по моему мнению, во-первых, защитой отечественного инвестора, во-вторых, создавать условия, чтобы конкуренция была, чтобы иностранный инвестор чувствовал себя здесь комфортно, но не вне закона. Закон один для всех”, — отметил Цимбалюк.

По его мнению, причина подобных проблем лежит в сфере неупорядоченности законом вопроса политического лоббизма.

“Создается впечатление, что политическая коррупция. И мы считаем, что в Украине следует ввести правило лоббизма, как в США. И тогда мы четко будем видеть, кто и кого лоббирует, на каких условиях, законопроект в Верховной Раде”, — резюмировал он.

Сергей Шахов, “Доверие”: это предательство интересов государства со стороны власти

Пренебрежение интересами и перевода украинского инвестора в статус второсортного, по мнению народного депутата Сергея Шахова, является предательством государственных интересов.

“Прежде всего это называется предательством своего государства со стороны власти, когда они не поддерживают отечественного инвестора, предпринимателя и товаропроизводителя. Это говорит о том, что внутри нашей страны коллаборационисты, которые сливают государство и убивают экономику малого и среднего бизнеса, превращая нашу страну в колонию или Запада или Востока, или этих иностранных партнеров и инвесторов”, — заявил парламентарий.

Относительно безусловной поддержки депутатской ВСК, в частности ее главой — “слугой народа” Галиной Янченко — интересов только иностранного инвестора Scania, Шахов считает, что такой ситуации не место в парламенте.

“В ВСК должны работать исключительно по букве закона и в рамках закона. А не политические или по своим карманам что-то там разгребать”, — отметил он.

Георгий Мазурашу, “Слуга народа”: никто не собирается сдувать пылинки с иностранного инвестора

Нардеп Георгий Мазурашу также бескомпромиссно поддерживает содействие внутренним инвесторам, ведь именно они развивают социальную сферу тех мест, где обустраивают свой бизнес: в небольших городах и сельских территориях.

“Я лично считаю, что в первую очередь нам надо поддерживать именно внутренние инвестиции. Свою позицию я изложил правками в законопроект по локализации: там я по всем позициям предложил повысить процент использования внутренних услуг и товаров. В некоторых ситуациях создается впечатление, что власть сдувает пылинки с тех иностранных инвесторов, но это может быть ошибочное впечатление. Я не думаю, что в этом есть большая логика, чтобы мы ложились перед ними или на колени становились”, — отметил он.

Мазурашу объясняет, что хотя государству и выгодные инвестиции со стороны иностранного бизнеса, однако как народный депутат он выступает за равную конкуренцию и защиту украинского бизнеса. Поэтому в этом свете позиция членов ВСК по вопросам защиты прав инвесторов нардепу не совсем понятна.

“Считаю, что ВСК держать взвешенную позицию, объективную, представляя интересы обеих сторон, а не кого-то одного. Для этого же ее и создали в Верховной Раде”, — отметил Мазурашу.

Дополнение

Напомним, судебные процессы между дистрибьютором шведских грузовиков Scania и украинским предприятием “Клюква” продолжаются вот уже почти девять лет.

Между судебными заседаниями Scania устроила бесплатный тест-драйв, экскурсию и “обед в кругу друзей единомышленников” народным депутатам от “Слуги народа” председателю Временной специальной комиссии (ВСК) по вопросам защиты прав инвесторов Галине Янченко и Денису Маслову. После чего “слуга народа” Галина Янченко в который раз публично в судебном споре двух инвесторов — украинского и иностранного — поддержала шведскую Scania.

Напомним, что владелец украинской “Журавлына” Олег Политыло пригласил парламентскую делегацию ВСК по вопросам защиты прав инвесторов на экскурсию по своему предприятию, расположенному в городе Сарны Ровенской области. Но до сих пор ответа не получил.