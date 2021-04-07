Отстоять украинцев в Украине: нардепы выступили против особых условий для иностранных инвесторов

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 51767 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 72335 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 109973 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145520 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195918 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193602 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279906 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 328124 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157892 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143172 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Это самое худшее заявление: Трамп раскритиковал слова Зеленского о соглашении о завершении войны

Это самое худшее заявление: Трамп раскритиковал слова Зеленского о соглашении о завершении войны

3 марта, 17:08 • 31201 просмотра
При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

3 марта, 17:27 • 30973 просмотра
Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку - министр торговли США

Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку - министр торговли США

3 марта, 17:57 • 25231 просмотра
Двух украинских пилотов осудили в россии к длительным срокам заключения в рамках дел о "терактах"

Двух украинских пилотов осудили в россии к длительным срокам заключения в рамках дел о "терактах"

3 марта, 18:02 • 21585 просмотра
"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

3 марта, 20:31 • 36547 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 328124 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 281368 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 436478 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 402373 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 385550 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 107608 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 186705 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 214861 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 194762 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 279906 просмотра
Актуальное
Отстоять украинцев в Украине: нардепы выступили против особых условий для иностранных инвесторов

Отстоять украинцев в Украине: нардепы выступили против особых условий для иностранных инвесторов

Киев  •  УНН

 • 23114 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Украине откровенно не хватает здорового национального эгоизма. Тысяча украинских инвесторов могут принести те же миллионы инвестиций, которые власть почему-то планирует получать от иностранных компаний, предоставляя им поддержку и покровительство. Судебный процесс между шведским производителем грузовиков Scania и украинским предприятием “Журавлына” стал ярким кейсом того, каким образом представители власти и зарубежные компании могут не считаться с украинским бизнесом. УНН поинтересовался у народных депутатов Украины их мнением по поводу поддержки украинского предпринимателя и предоставления ему равных возможностей с иностранным.

Михаил Цимбалюк, “Батькивщина”: равных условий для украинского и иностранного инвестора в Украине нету

Народный депутат Михаил Цимбалюк считает, что за последние годы из-за тотальной поддержки только иностранного инвестора отдельные виды украинского бизнеса просто исчезают с рынка.

“Вопрос очень актуален, потому что мы являемся свидетелями того, как в последние годы уничтожаются определенные виды бизнеса, которые являются отечественными. Принимаются законы о введении так называемых инвестиционных нянь для иностранного инвестора, уменьшаются налоги, что вообще не является нормой европейских государств. Власть на словах говорит „давайте поддерживать украинского“, а по факту поддерживает иностранного инвестора. Мы считаем, что здесь должен быть паритет: прежде всего поддерживаем нашего отечественного производителя и предоставляем возможности на конкурентных условиях заходить иностранным инвесторам”, — отметил он.

В условиях, когда иностранного инвестора, например, освобождают от налогообложения на несколько лет, а украинский вынужден так же завозить оборудование, создавать рабочие места, но и платить налоги, речь об их равенства для государства только условна. По мнению Цимбалюка, часто иностранный инвестор, заходя на рынок Украины, рассчитывает на особое отношение и возможность не соблюдать правила, законы и условия договоров.

Поэтому это не приемлема ситуация, когда в ходе многолетних судебных процессов между украинским предприятием “Журавлына” и шведским производителем грузовиков Scania, народные депутаты Временной специальной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов выходят в публичное пространство исключительно с позицией иностранного предприятия, считает народный депутат.

“Члены ВСК должны руководствоваться, по моему мнению, во-первых, защитой отечественного инвестора, во-вторых, создавать условия, чтобы конкуренция была, чтобы иностранный инвестор чувствовал себя здесь комфортно, но не вне закона. Закон один для всех”, — отметил Цимбалюк.

По его мнению, причина подобных проблем лежит в сфере неупорядоченности законом вопроса политического лоббизма.

“Создается впечатление, что политическая коррупция. И мы считаем, что в Украине следует ввести правило лоббизма, как в США. И тогда мы четко будем видеть, кто и кого лоббирует, на каких условиях, законопроект в Верховной Раде”, — резюмировал он.

Сергей Шахов, “Доверие”: это предательство интересов государства со стороны власти

Пренебрежение интересами и перевода украинского инвестора в статус второсортного, по мнению народного депутата Сергея Шахова, является предательством государственных интересов.

“Прежде всего это называется предательством своего государства со стороны власти, когда они не поддерживают отечественного инвестора, предпринимателя и товаропроизводителя. Это говорит о том, что внутри нашей страны коллаборационисты, которые сливают государство и убивают экономику малого и среднего бизнеса, превращая нашу страну в колонию или Запада или Востока, или этих иностранных партнеров и инвесторов”, — заявил парламентарий.

Относительно безусловной поддержки депутатской ВСК, в частности ее главой — “слугой народа” Галиной Янченко — интересов только иностранного инвестора Scania, Шахов считает, что такой ситуации не место в парламенте.

“В ВСК должны работать исключительно по букве закона и в рамках закона. А не политические или по своим карманам что-то там разгребать”, — отметил он.

Георгий Мазурашу, “Слуга народа”: никто не собирается сдувать пылинки с иностранного инвестора

Нардеп Георгий Мазурашу также бескомпромиссно поддерживает содействие внутренним инвесторам, ведь именно они развивают социальную сферу тех мест, где обустраивают свой бизнес: в небольших городах и сельских территориях.

“Я лично считаю, что в первую очередь нам надо поддерживать именно внутренние инвестиции. Свою позицию я изложил правками в законопроект по локализации: там я по всем позициям предложил повысить процент использования внутренних услуг и товаров. В некоторых ситуациях создается впечатление, что власть сдувает пылинки с тех иностранных инвесторов, но это может быть ошибочное впечатление. Я не думаю, что в этом есть большая логика, чтобы мы ложились перед ними или на колени становились”, — отметил он.

Мазурашу объясняет, что хотя государству и выгодные инвестиции со стороны иностранного бизнеса, однако как народный депутат он выступает за равную конкуренцию и защиту украинского бизнеса. Поэтому в этом свете позиция членов ВСК по вопросам защиты прав инвесторов нардепу не совсем понятна.

“Считаю, что ВСК держать взвешенную позицию, объективную, представляя интересы обеих сторон, а не кого-то одного. Для этого же ее и создали в Верховной Раде”, — отметил Мазурашу.

Дополнение

Напомним, судебные процессы между дистрибьютором шведских грузовиков Scania и украинским предприятием “Клюква” продолжаются вот уже почти девять лет.

Между судебными заседаниями Scania устроила бесплатный тест-драйв, экскурсию и “обед в кругу друзей единомышленников” народным депутатам от “Слуги народа” председателю Временной специальной комиссии (ВСК) по вопросам защиты прав инвесторов Галине Янченко и Денису Маслову. После чего “слуга народа” Галина Янченко в который раз публично в судебном споре двух инвесторов — украинского и иностранного — поддержала шведскую Scania.

Напомним, что владелец украинской “Журавлына” Олег Политыло пригласил парламентскую делегацию ВСК по вопросам защиты прав инвесторов на экскурсию по своему предприятию, расположенному в городе Сарны Ровенской области. Но до сих пор ответа не получил.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы