Українські інвестори заслуговують захисту: власник компанії, яка судиться зі Scania, запросив нардепів на своє підприємство

Цитата

“Я запросив Галину Янченко відвідати „Журавлину“. Через її помічників, які були на минулому судовому засіданні, ми передали лист-звернення до народної депутатки від всього колективу. Я хочу цим сказати, що ми також інвестори, але не шведські, не іноземні, а свої, українські. Не знаю, від кого Scania захищають — від нас чи від судової влади. Але українським підприємствам, які такі самі інвестори, як Scania, також потребують захисту та підтримки. Ми працюємо 28 років, платимо податки, створюємо робочі місця. І ми заслуговуємо на повагу, підтримку та захист від тих людей, кого ми обираємо та за кого голосуємо. Це буде справедливо”, — зауважив Політило.

Деталі

Між дистриб’ютором шведських вантажівок Scania Україна та українським підприємством “Журавлина” триває судовий процес. Під час нього Scania Україна влаштували безплатний тест-драйв народним депутатам від “Слуги народу”, зокрема голові Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань захисту прав інвесторів Галині Янченко та Денису Маслову.

Народний депутат і член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Денис Маслов після візиту до дистриб’ютора шведських вантажівок Scania Україна невдовзі заявив, що готовий відвідати другу сторону судового конфлікту заради неупередженості. Окремо власник українського підприємства Олег Політило запросив на своє підприємство голову ТСК Галину Янченко.

Scania VS “Журавлина”

Конфлікт почався з бажання дистриб’ютора шведських вантажівок Scania Україна у 2009 році змінити умови договорів для сервісного та дилерського центру “Журавлина” на менш вигідні. При цьому нові умови були ініційовані вже після зроблених “Журавлиною” інвестицій в шведського дистриб’ютора. Коли український дилер запропонував обговорити ситуацію, керівництво Scania Україна опублікувало на сайті повідомлення для клієнтів про те, що відносини з українською компанією розірвані, хоча договори все ще були в силі, а спеціальна процедура щодо їх розірвання не була запущена.

З тих пір між двома суб’єктами господарської діяльності почалися тривалі і складні судові процеси.

В результаті у 2020 році кульмінацією цих судових процесів стала перемога “Журавлини” в 123 млн грн компенсації за 2012-2017 рр. У публічному просторі рішення суду зустріло опір з боку шведської сторони та окремих народних депутатів. Втрутився в ситуацію і посол, а представники Посольства Швеції навіть були присутні на апеляційному судовому засіданні.

Наступне засідання апеляційного суду у справі дистриб’ютора шведських вантажівок Scania проти колишнього дилера і сервісного центру української компанії “Журавлина” відбудеться 9 квітня. Українці в судовому конфлікті сподіваються на справедливе рішення, яке залишить без змін рішення суду першої інстанції на користь вітчизняної компанії.