Украинские инвесторы заслуживают на защиту: владелец компании, судящейся со Scania, пригласил нардепов на свое предприятие

Цитата

“Я пригласил Галину Янченко посетить „Журавлыну“. Через ее помощников, которые были на прошлом судебном заседании, мы передали письмо-обращение к народному депутату от всего коллектива. Я хочу этим сказать, что мы также инвесторы, но не шведские, не иностранные, а свои, украинские. Не знаю, от кого Scania защищают — от нас или от судебной власти. Но украинским предприятиям, которые такие же инвесторы, как Scania, также нуждаются в защите и поддержке. Мы работаем 28 лет, платим налоги, создаем рабочие места. И мы заслуживаем уважения, поддержки и защиты от тех людей, кого мы выбираем и за кого голосуем. Это будет справедливо”, — отметил Политыло.

Детали

Между дистрибьютором шведских грузовиков Scania Украины и украинским предприятием “Журавлына” продолжается судебный процесс. Во время него Scania Украина устроили бесплатный тест-драйв народным депутатам от “Слуги народа”, в частности председателю Временной специальной комиссии (ВСК) по вопросам защиты прав инвесторов Галине Янченко и Денису Маслову.

Народный депутат и член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Денис Маслов после визита к дистрибьютору шведских грузовиков Scania Украина вскоре заявил, что готов посетить другую сторону судебного конфликта ради беспристрастности. Отдельно владелец украинского предприятия Олег Политыло пригласил на свое предприятие голову ВСК Галину Янченко.

Scania VS “Журавлына”

Конфликт начался с желания дистрибьютора шведских грузовиков Scania Украины в 2009 году изменить условия договоров для сервисного и дилерского центра “Журавлына” на менее выгодные. При этом новые условия были инициированы уже после сделанных “Журавлыной” инвестиций в шведского дистрибьютора. Когда украинский дилер предложил обсудить ситуацию, руководство Scania Украина опубликовало на сайте сообщение для клиентов о том, что отношения с украинской компанией разорваны, хотя договоры все еще были в силе, а специальная процедура по их расторжению не была запущена.

С тех пор между двумя субъектами хозяйственной деятельности начались длительные и сложные судебные процессы.

В результате в 2020 году кульминацией этих судебных процессов стала победа “Журавлыны” в 123 млн грн компенсации за 2012-2017 гг. В публичном пространстве решение суда встретило сопротивление со стороны шведской стороны и отдельных народных депутатов. Вмешался в ситуацию и посол, а представители Посольства Швеции даже присутствовали на апелляционном судебном заседании.

Следующее заседание апелляционного суда по делу дистрибьютора шведских грузовиков Scania против бывшего дилера и сервисного центра украинской компании “Журавлына” состоится 9 апреля. Украинцы в судебном конфликте надеются на справедливое решение, которое оставит без изменений решение суда первой инстанции в пользу отечественной компании.